Congo-Kinshasa: Alexis Gisaro mobilise 16,5 milliards USD pour bâtir les villes de demain

Le Ministre d'État, Ministre de l'Urbanisme et Habitat, Alexis Gisaro Muvunyi, a présenté ce 13 octobre les grandes orientations du Plan décennal de l'Urbanisme et de l'Habitat 2026-2035, évalué à 16,5 milliards de dollars américains. Ce programme ambitionne notamment de financer des logements décents pour 500 000 ménages, de renforcer les infrastructures urbaines et d'améliorer l'accès aux services de base. Sa mise en oeuvre repose sur des partenariats public-privé, la mobilisation des bailleurs de fonds et la réalisation d'études techniques dans neuf villes pilotes.

La République démocratique du Congo entend faire de l'urbanisation un levier de développement économique, social et environnemental. C'est l'ambition affichée par le gouvernement à travers le Plan décennal de l'Urbanisme et de l'Habitat 2026-2035, au coeur d'une journée de concertation et de structuration des partenariats organisée au ministère de l'Urbanisme et Habitat.

À cette occasion, Alexis Gisaro Muvunyi a réuni plusieurs acteurs nationaux et internationaux, notamment des entreprises spécialisées, des bureaux d'études congolais, des institutions financières, des ministères sectoriels ainsi que l'ambassadeur de la RDC en France. Cette rencontre vise à préciser les contributions des différents partenaires et à poser les bases techniques et financières nécessaires à la concrétisation de ce programme décennal.

Pour le ministre d'État, l'urgence est manifeste. Chaque année, plus d'un million de personnes viennent grossir la population urbaine congolaise, accentuant la pression sur le logement, les infrastructures et les services essentiels. Selon les données présentées dans son allocution, le pays fait face à un déficit de quatre millions de logements, tandis que 82 % des ménages vivent sans titre foncier. L'accès à l'eau potable et à l'électricité demeure également insuffisant, avec des taux respectifs de 52 % et de 45 %.

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Face à ces défis, Alexis Gisaro estime que l'urbanisation rapide ne doit pas être considérée comme une fatalité, mais comme une opportunité de transformation structurelle, à condition de disposer d'une planification rigoureuse et de mécanismes de financement adaptés.

16,5 milliards USD pour des villes durables et résilientes

Étalé sur dix ans, le Plan décennal prévoit la mobilisation de 16,5 milliards de dollars américains pour financer des projets structurants dans le secteur de l'urbanisme et de l'habitat.

Une enveloppe de 6,4 milliards USD est annoncée pour les projets SOSAK et PDTK à Kinshasa, notamment dans les domaines de l'assainissement, du transport rapide par bus (BRT) et du rail urbain. Quatre milliards USD sont prévus pour le développement des villes secondaires et des corridors économiques stratégiques, dont Lobito, Inga-Banana et le corridor de la Paix.

Le programme réserve également trois milliards USD aux grandes agglomérations, notamment Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani et Goma. À cela s'ajoutent 2,3 milliards USD destinés au logement et au déploiement de la future Banque de l'Habitat, ainsi que 750 millions USD pour la résilience urbaine et la lutte contre les érosions.

La gouvernance, la planification et le suivi-évaluation du programme bénéficieraient, quant à eux, d'une enveloppe annoncée de 6,9 millions USD. À travers ces investissements, le Gouvernement entend financer des logements décents pour 500 000 ménages d'ici 2035, adopter 26 plans directeurs d'urbanisme et constituer 62 000 hectares de réserves foncières. Le plan prévoit également de porter l'accès urbain à l'eau potable à 80 % et à l'électricité à 75 %, tout en mettant en service cinq villes intelligentes.

Un dispositif institutionnel pour encadrer les investissements

Pour assurer la coordination et le suivi de ces ambitions, le ministère mise sur un nouvel écosystème institutionnel articulé autour de plusieurs structures.

La Cellule de coordination et de promotion des projets d'urbanisme (CPU) aura notamment pour mission de piloter la stratégie, d'assurer le suivi-évaluation et de servir d'interface avec les bailleurs de fonds.

Le Guichet unique de délivrance des permis de construire (GUPEC), appelé à être digitalisé, devra contribuer à la dématérialisation des procédures, à une meilleure régulation administrative et à la mobilisation des recettes liées à l'urbanisme.

La future Banque de l'Habitat, issue de la transformation du Fonds national de l'habitat (FONHAB), est appelée à mobiliser l'épargne, à garantir et à refinancer le crédit immobilier. De son côté, l'ACOPRIM devrait assurer la maîtrise d'ouvrage publique et l'encadrement technique de l'autoconstruction.

Le dispositif prévoit également le recours à la captation de la valeur foncière autour des grandes infrastructures, des zones économiques spéciales et des corridors de transport. L'objectif est de dégager des ressources supplémentaires pour financer de nouveaux aménagements et soutenir les partenariats avec les investisseurs privés.

Le secteur privé appelé à jouer un rôle central

Conscient de l'ampleur des besoins financiers, Alexis Gisaro Muvunyi reconnaît qu'aucun État ne peut mobiliser seul les ressources nécessaires à la réalisation d'un programme de cette dimension. Le gouvernement entend ainsi s'appuyer sur un partenariat structuré avec le secteur privé, avec l'accompagnement de son mandataire, Carousel Finance.

Le modèle de financement présenté repose sur deux mécanismes complémentaires. Le premier, consacré au logement et au financement bancaire, prévoit notamment le recours à l'autoconstruction encadrée, aux lignes de crédit des bailleurs et à la parafiscalité sur les matériaux de construction.

Le second porte sur les infrastructures et l'urbanisme. Il combine des partenariats public-privé estimés à six milliards USD, des financements de bailleurs à hauteur de 5,6 milliards USD, une contribution de deux milliards USD du Trésor public et 1,36 milliard USD provenant des taxes d'urbanisme.

À travers des mécanismes concessionnels, notamment les contrats de type BOT construction, exploitation et transfert, le gouvernement souhaite limiter la pression sur les finances publiques tout en accélérant la réalisation des infrastructures.

Neuf villes pilotes pour préparer les projets

La concrétisation du Plan décennal dépendra également de la qualité des études techniques, économiques et financières engagées dans le cadre de cette initiative. Le ministre d'État a insisté sur la nécessité de disposer de données fiables, de plans directeurs, d'outils numériques de planification et d'analyses permettant d'évaluer la viabilité financière des projets.

Les études concerneront neuf villes pilotes : Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kolwezi, Kananga, Tshikapa, Likasi et Matadi.

Plusieurs entreprises et cabinets spécialisés ont été mobilisés pour apporter leur expertise dans des domaines tels que l'aménagement urbain, la topographie, les données géospatiales, l'ingénierie, l'audit et le conseil juridique. Parmi eux figurent notamment Sidara, Setec, OC Global, Buro Happold, IGN FI, Hexagon/Leica, Siemens, Deloitte, KPMG, DLA Piper, Bureau Veritas et Kasqal.

Ces travaux devront permettre de déterminer les périmètres d'intervention, d'identifier les infrastructures prioritaires, d'évaluer les besoins en logements et en services essentiels, ainsi que de définir les montages financiers les mieux adaptés.

Pour Alexis Gisaro Muvunyi, la fiabilité des données constitue un préalable indispensable à la mobilisation de financements d'envergure et à la réussite des projets.

Au terme de cette journée de concertation, les réunions techniques consacrées à la planification urbaine, à la topographie, aux données géospatiales, au financement bancaire et à la structuration juridique doivent permettre de préciser les engagements de chaque partenaire et de préparer les protocoles d'accord.

Le défi reste désormais de transformer cette ambition décennale en réalisations concrètes, capables d'améliorer durablement les conditions de vie des populations congolaises et de répondre aux besoins croissants des villes de la RDC.