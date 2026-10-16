Congo-Kinshasa: Jacquemain Shabani lance officiellement le projet « Vision et Gouvernance pour la Paix »

Au nom de la Première Ministre Judith Suminwa, le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Shabani Lukoo Bihango Jacquemain, a clôturé, ce jeudi 15 octobre, les travaux de la première réunion du Comité de pilotage et procédé au lancement officiel du projet « Vision et Gouvernance pour la Paix » (VGP).

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre de la Justice, de la ministre de la Jeunesse, du Coordonnateur du système des Nations Unies ainsi que de plusieurs partenaires techniques et financiers. Soutenu par les Nations Unies à hauteur de 1,1 million de dollars américains, ce projet vise à renforcer la prévention des conflits et la consolidation de la paix en République démocratique du Congo.

Les travaux ont notamment porté sur :

La validation du plan de travail pluriannuel 2026-2028 ; la cartographie des foyers d'instabilité et des mécanismes existants de prévention des conflits ; le renforcement de la coordination interministérielle et de la cohérence des initiatives de paix ; l'implication des institutions publiques, des autorités locales, des femmes et des jeunes dans les mécanismes de consolidation de la paix.

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À travers ce projet, le Gouvernement Suminwa entend renforcer la prévention des conflits, promouvoir la cohésion sociale et contribuer à l'instauration d'une paix durable, au plus près des réalités des communautés.

Pour sa phase pilote, l'initiative concerne les provinces de Kinshasa, de l'Ituri, du Mai-Ndombe et du Kasaï. Cette initiative traduit la volonté collective de renforcer durablement les capacités de la République démocratique du Congo à prévenir les conflits, à promouvoir la cohésion sociale et à consolider la paix.

« Ces défis nous rappellent une évidence : la paix ne peut être durable si elle repose uniquement sur des réponses ponctuelles aux crises. Elle exige des institutions fortes, une prévention permanente des conflits et une participation effective des communautés qui sont en attente de solutions durables », a déclaré le VPM Shabani.