Congo-Kinshasa: Assemblée Nationale - Jacques Djoli installe une Commission pour rationaliser le contrôle parlementaire

Le Rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Djoli Eseng'Ekeli, a procédé, ce mercredi 14 octobre 2026, à l'installation officielle de la Commission chargée du tri et de l'examen préalable des initiatives de contrôle parlementaire. Composée de 21 députés nationaux, cette structure vise à améliorer le traitement des questions parlementaires et à renforcer l'efficacité du contrôle de l'action gouvernementale.

Lors de son intervention, Jacques Djoli a relevé plusieurs difficultés, notamment l'accumulation des questions orales sans réponse, les retards de traitement et les lourdeurs administratives. Il a fait état d'un stock d'environ 198 questions orales, ainsi que d'arriérés remontant à 2025, soulignant la nécessité d'un mécanisme de traitement plus efficace, transparent et consensuel.

Le Rapporteur a appelé les membres de la commission à clarifier le circuit administratif des initiatives de contrôle, depuis leur dépôt jusqu'à leur examen, en définissant une procédure cohérente assortie de délais précis. Parmi les pistes envisagées figurent la résorption des arriérés et la possibilité de convertir certaines questions orales en questions écrites, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur.

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Les conclusions des travaux seront soumises à la plénière pour examen et adoption.

À l'issue de la séance, le bureau de la commission a été constitué comme suit :

- Président : Abdallah Péné Mbaka ;

- Vice-président : Musao Kalombo Mbuyu ;

- Rapporteur : Olivier Kabeya Sombamanya ;

- Rapporteure adjointe : Jeanine Kavira Katasohire.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté de l'Assemblée nationale de renforcer l'efficacité du contrôle parlementaire, de réduire les retards accumulés et de permettre aux députés nationaux d'exercer pleinement leurs prérogatives constitutionnelles.

À travers cette démarche, le Rapporteur entend promouvoir un dispositif de travail plus rigoureux et mieux structuré, au service d'un contrôle de l'action gouvernementale plus efficace et transparent.