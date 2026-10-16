Tunisie: Hôtels de luxe, marina, résidences - Un mégaprojet de 3 milliards de dollars relancé au pays

Le groupe financier bahreïnien GFH Bank entend accélérer le développement de Tunis Bay, un vaste projet urbain et touristique de 523 hectares situé à Kalaat El Andalous, dans le gouvernorat de l'Ariana.

La nomination d'Alia Al Shamlan à la direction générale du projet, annoncée le 13 octobre 2026, et les échanges engagés le lendemain avec les autorités tunisiennes témoignent d'une volonté de faire avancer les prochaines phases de ce programme, dont la valeur globale de réalisation est estimée à 3 milliards de dollars.

L’attraction de grandes enseignes hôtelières de luxe, le développement d’une marina et la poursuite des composantes résidentielles en bord de mer figurent parmi les priorités annoncées, sans qu’un nouveau montant d’investissement ou un calendrier actualisé des travaux ait été précisé.

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La nouvelle directrice générale aura notamment pour mission de renforcer les partenariats et de transformer les opportunités d'investissement en plans d'action concrets. Selon les informations disponibles, Alia Al Shamlan possède plus de quinze ans d'expérience dans la gestion d'actifs, les investissements et les transactions immobilières. Elle a occupé plusieurs fonctions au sein de GFH, notamment celle de directrice exécutive chargée des investissements, et est titulaire d'une licence en management de l'université Bentley, aux États-Unis.

Dans ses déclarations aux médias tunisiens, Hisham Alrayes, directeur général et membre du conseil d'administration de GFH Bank, a présenté cette nomination comme un levier pour accompagner la prochaine phase de croissance du projet, mettre en oeuvre ses plans de développement et renforcer la valeur d'investissement de ses différentes composantes. Le groupe entend également consolider le positionnement de Tunis Bay comme destination d'investissement et de tourisme, avec l'ambition de générer une valeur durable pour les investisseurs et de contribuer au développement économique de la Tunisie.

Les hôtels de luxe et la marina parmi les priorités

Le renforcement de l'offre hôtelière figure au premier rang des objectifs assignés à la nouvelle direction. Tunis Bay entend attirer de grandes marques internationales de l'hôtellerie haut de gamme, tout en développant sa marina et ses programmes résidentiels en bord de mer. Alia Al Shamlan a également évoqué la volonté de créer une destination intégrée réunissant habitat, activités commerciales, services et loisirs, afin de proposer une offre cohérente aux résidents comme aux visiteurs.

À ce stade, les annonces disponibles présentent ces composantes comme des priorités de développement. Elles ne permettent pas de confirmer la signature d'accords définitifs avec des groupes hôteliers internationaux ni de préciser les dates de démarrage et d'achèvement des différentes infrastructures.

Tunis Bay au coeur des échanges tuniso-bahreïniens

L'évolution du projet a également été abordée lors d'une rencontre tenue le 14 octobre 2026 au siège de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (FIPA-Tunisia). La réunion a rassemblé Jalel Tebib, directeur général de la FIPA et chargé de la gestion de l'Instance tunisienne de l'investissement, et Abdelaziz Mohamed Abdallah Al Eid, ambassadeur de Bahreïn en Tunisie, accompagné d'une délégation comprenant des représentants de Tunis Bay et du groupe GFH.

Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer la coopération économique entre les deux pays et d'attirer davantage d'investissements bahreïniens en Tunisie, notamment dans le secteur industriel. À cette occasion, le responsable de la FIPA a réaffirmé la disposition de la partie tunisienne à soutenir le projet Tunis Bay Financial Harbour et souligné l'importance de faire progresser sa réalisation.

Cette rencontre donne une dimension institutionnelle aux annonces récentes concernant le projet. Elle traduit une volonté affichée de renforcer les relations d'investissement entre Tunis et Manama, tout en maintenant Tunis Bay parmi les dossiers nécessitant un accompagnement pour faire avancer les prochaines étapes. Aucun nouveau financement ni engagement chiffré n'a toutefois été annoncé dans le compte rendu de cette réunion.

Un programme intégré de 523 hectares

Implanté à Kalaat El Andalous, au nord de la capitale, Tunis Bay est présenté par GFH Bank comme un développement urbain à usages mixtes. Son plan directeur prévoit des espaces résidentiels, commerciaux, financiers, touristiques et de loisirs, ainsi que des équipements liés à l'éducation et à la santé. L'objectif affiché est de réunir, au sein d'un même ensemble, les fonctions d'habitat, de travail et de détente.

La valeur globale de réalisation annoncée, estimée à 3 milliards de dollars, concerne l'ensemble du programme. Elle ne doit pas être confondue avec un nouvel investissement décidé en octobre 2026, ni avec les sommes déjà effectivement engagées. Les informations disponibles