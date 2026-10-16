Tunisie: PLF 2027 - Dalel Lemouchi commente l'emprunt de 9,8 milliards de dinars auprès de la BCT

16 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Dalel Lemouchi, vice-présidente de la commission des finances au Conseil des régions et des districts (CRD), a indiqué aujourd'hui vendredi 16 octobre 2026 que la loi de finances doit sortir de l'idée d'être un document financier et devenir une traduction effective des choix nationaux pour se transformer en un véritable miroir reflétant le niveau de réponse de l'État aux attentes des citoyens.

Lemouchi a expliqué, lors de sa présence ce matin dans l'émission Sabah El Ward sur Jawhara FM, que le gouvernement planifie d'emprunter 9,8 milliards de dinars auprès de la Banque centrale en l'an 2027. A ce titre, l'intervenante a insisté sur le fait qu'il faut placer cet emprunt dans son cadre représenté par le plan de développement.

Elle a ajouté que le plan de développement doit justement être au coeur de la loi de finances, confirmant qu'il faut définir les priorités et les modalités de déploiement des emprunts dans les grands projets et les régions vers lesquelles ils seront orientés.

La représentante du peuple a par ailleurs indiqué que les députés s'emploieront à défendre les priorités du citoyen à l'instar du pouvoir d'achat et de l'emploi.

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