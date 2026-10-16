Tunisie: Jendouba - Les municipalités réaffectent six carrières abandonnées pour stocker et valoriser les déchets de construction

Le coup d'envoi a été lancé aujourd'hui même, vendredi 16 octobre 2026 : les municipalités du gouvernorat de Jendouba ont commencé à consacrer des décharges pour les déchets de construction et les déblais et à les isoler des ordures ménagères. Et ce, en attendant leur valorisation et leur utilisation future dans l'aménagement de certains chemins agricoles ou encore pour la facilitation de l'accès à des zones semi-enclavées. Un programme qui mérite d'être loué !

En effet, ce programme d'affectation, qui est un programme national, intervient après qu'une large prolifération de déchets de construction a été constatée sur les bordures des routes, sur des pistes, dans certaines rues et dans les décharges réservées aux ordures ménagères. Ceci a lieu alors que les municipalités ont besoin d'utiliser ces déchets dans le pavage et l'aménagement de nombre de chemins agricoles. Et ce d'autant plus que les composants sont réutilisables. C'est ce qu'a indiqué une source du gouvernorat à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP).

La même source a expliqué que les décharges choisies dans le gouvernorat de Jendouba sont justement les vestiges des carrières abandonnées. Ces déchets servent chacun aux constructions des différentes municipalités. De fait, la carrière d'El Akiba a été consacrée aux déchets de construction propres aux municipalités de Tabarka et Tabarka Nouvelle. Les vestiges de la carrière de Chiba dans la délégation de Fernana sont consacrés aux municipalités de Fernana, Ain Draham, Beni Mtir, El Jaouada et Hammam Bourguiba.

Les vestiges de la carrière du Djebel Borj El Hamam dans la délégation de Oued Meliz serviront pour les municipalités de El Kalaa et Oued Meliz. Les déchets du Djebel de la route de Fadj Houssein serviront pour la municipalité de Ghardimaou. Les vestiges de la carrière de la colline du Romain pour les municipalités de Bou Salem et Balta Bou Aouane, et les vestiges de la carrière du Djebel Rabiaa seront consacrés pour les municipalités de Jendouba et Souk El Sebt.

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Dans ce cadre, les municipalités de la région ont averti les personnes concernées parmi les maîtres d'ouvrage et les transporteurs de déchets contre la violation de la décision relative à l'affectation de lieux pour les déchets de construction, mettant en garde contre les conséquences de la violation de leurs décisions et de leur poursuite en justice.

Il est à signaler qu'un certain nombre d'activistes de la société civile et de propriétaires d'exploitations agricoles proches des carrières affectées au stockage des déchets de construction ont considéré que la décision a besoin d'être ajustée, compte tenu de la proximité de certaines décharges de rassemblements résidentiels, de vergers d'arbres fruitiers et de pâturages, et ont proposé de construire de hauts murs en utilisant ces matériaux, en attendant leur valorisation et leur réutilisation dans les chemins agricoles ou autres.