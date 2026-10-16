Tunisie: Espagne - Les échanges commerciaux pourraient doubler dans les prochaines années

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et l'Espagne pourraient doubler au cours des prochaines années si la dynamique actuelle se poursuit, a déclaré l'ambassadeur d'Espagne à Tunis, Isidro Antonio Gonzalez Afonso.

Dans une interview accordée à l'Agence TAP, le diplomate a rappelé que l'Espagne est actuellement le quatrième partenaire commercial européen de la Tunisie, estimant que les deux pays disposent encore d'un important potentiel de coopération économique.

Selon lui, la présence des entreprises espagnoles en Tunisie devrait se renforcer, notamment dans des secteurs à fort potentiel comme le tourisme, l'agriculture et les énergies renouvelables.

Un intérêt croissant des entreprises espagnoles pour la Tunisie

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L'ambassadeur a fait état d'une nouvelle dynamique dans les relations économiques tuniso-espagnoles, caractérisée par un intérêt accru des entreprises espagnoles pour le marché tunisien.

De plus en plus d'entreprises choisissent ainsi de s'implanter en Tunisie dans différents secteurs d'activité, une évolution qui témoigne, selon le diplomate, de l'attractivité du pays et des opportunités qu'il offre en matière d'investissement.

Le tourisme figure parmi les principaux domaines susceptibles de bénéficier de cette nouvelle dynamique. L'Espagne dispose, a-t-il rappelé, d'un important savoir-faire dans ce secteur et compte plusieurs groupes et chaînes hôtelières de renommée internationale.

Certains acteurs majeurs du tourisme espagnol manifesteraient ainsi leur volonté d'investir en Tunisie.

Tourisme : vers davantage d'investissements espagnols

L'arrivée de grands groupes touristiques espagnols pourrait également attirer d'autres acteurs de la chaîne de valeur, notamment des agences de voyages et des compagnies aériennes liées à ces groupes.

Cette dynamique pourrait contribuer à augmenter le nombre de touristes visitant la Tunisie, non seulement en provenance d'Espagne, mais également d'autres marchés européens et internationaux.

Le développement des investissements touristiques devrait toutefois s'accompagner d'un renforcement des liaisons aériennes entre la Tunisie et l'Espagne.

L'ambassadeur a estimé que les connexions actuelles entre les deux pays restent insuffisantes et indiqué que les autorités tunisiennes et espagnoles travaillent sur cette question.

Davantage de vols entre la Tunisie et l'Espagne

Un projet est actuellement à l'étude entre les gouvernements tunisien et espagnol afin d'augmenter sensiblement le nombre de créneaux horaires aéroportuaires, ou "slots", accordés aux compagnies aériennes.

L'objectif est de développer les dessertes entre les deux pays, de faciliter les déplacements et de soutenir la croissance des flux touristiques.

Pour l'ambassadeur d'Espagne, le renforcement simultané des investissements, des échanges commerciaux et de la connectivité aérienne pourrait ouvrir une nouvelle phase dans les relations économiques entre la Tunisie et l'Espagne.