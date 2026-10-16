Tunisie: Éducation - Plusieurs collèges de Kébili passent à la séance unique

Le système de la séance unique dans les établissements scolaires à Kébili sera étendu à plusieurs collèges à partir du 2 novembre 2026, a indiqué Samir Ettahar, directeur de l'enseignement secondaire au Commissariat régional de l'éducation.

Actuellement, ce régime est appliqué dans quatre établissements : le collège Ibn Al-Jazar, le collège Oqba Ibn Nafi et le collège Al-Farabi à Kébili-ville, ainsi que le collège technique de Douz.

À compter du 2 novembre, la séance unique sera également proposée dans plusieurs autres établissements scolaires du gouvernorat. Sont notamment concernés le collège technique et le collège Ibn Mandhour à Kébili-ville, le collège Benkata à Souk Lahad, ainsi que les collèges Ibn Charaf, Al-Hussary et Ibn Rachik à Douz-ville.

Le dispositif devrait également être étendu au collège d'El Kaala à Douz-Nord, ainsi qu'aux collèges d'El-Aouina et de Zaafran à Douz-Sud.

Selon la même source, citée par l'Agence TAP, l'élargissement de la séance unique vise notamment à réduire les difficultés liées au transport scolaire et à limiter certains risques auxquels les élèves peuvent être exposés au cours de leurs déplacements.