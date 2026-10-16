Angola: La BODIVA enregistre une baisse généralisée des titres

Luanda — La Bourse des titres de créance et des valeurs mobilières d'Angola (BODIVA) a enregistré un volume de transactions de 339 216 millions de kwanzas lors de la séance de ce jeudi, résultant de 249 opérations et de la négociation de 5 716 titres, au cours d'une séance marquée par la dépréciation de la plupart des titres.

Selon le résumé des marchés, le montant négocié s'est concentré sur la Standard Bank Angola (SBA), qui a occupé la première place avec 188 278 millions de kwanzas, soit 55,51 % du total, répartis sur 80 transactions et 2 757 titres négociés.

La banque BAI s'est classée en deuxième position en termes de volume financier, avec 59 289 millions de kwanzas, soit 17,47 % du montant total, malgré une baisse de 1,02 % du cours de ses actions, qui s'est établi à 97 000 kwanzas.

Unitel a enregistré un volume de 46 305 millions de kwanzas (13,65 %), répartis sur 72 transactions et 1 632 titres. Le cours des action a reculé de 0,69 %, à 28 800 kwanzas.

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La banque BFA a enregistré un montant de 23 139 millions de kwanzas répartis sur 26 transactions et 239 titres négociés, le cours de ses actions ayant baissé de 0,31 % pour s'établir à 97 500 kwanzas.

La BODIVA, en tant que titre, a enregistré un volume de 14 922 105 kwanzas, réalisé 23 transactions et échangé 144 titres, son cours ayant reculé de 0,96 % pour s'établir à 103 000 kwanzas.

De son côté, ENSA a enregistré un volume de 4 594 millions de kwanzas, avec 16 transactions et 203 titres échangés, son cours restant stable à 22 600 kwanzas, sans variation par rapport à la séance précédente.

La banque Caixa Geral Angola a enregistré la plus forte baisse en pourcentage parmi les titres analysés, à 1,76 %, son cours s'établissant à 19 500 kwanzas. Le montant des transactions s'est élevé à 2 689 millions de kwanzas, répartis sur 16 transactions et 136 titres.

