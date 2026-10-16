Angola: Accès Internet gratuit pour huit millions de citoyens

Luanda — Des points d'accès Internet gratuits installés dans 18 provinces du pays profitent à huit millions de citoyens, a déclaré jeudi, à Luanda, le Président de la République, João Lourenço.

Lors de la présentation du Message sur l'état de la nation, à l'occasion de la séance solennelle d'ouverture de la 5e et dernière session législative de l'Assemblée nationale, João Lourenço a reconnu les progrès significatifs accomplis ces dernières années par le secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication sociale.

Il a notamment souligné l'extension du Réseau national à haut débit, avec plus de 1 300 kilomètres de fibre optique, pour la couverture mobile 3G, 4G et 5G, ainsi que la structuration du Cloud national et du Centre de données gouvernemental, qui garantissent des services numériques plus sûrs et plus accessibles.

De même, le Président João Lourenço a souligné la mise en oeuvre de programmes tels que N'gola Digital, Escola Conectada et Conecta Angola, qui ont permis à des milliers d'élèves et de communautés, y compris dans les zones reculées, d'accéder à l'informatique et à la connectivité grâce à l'ANGOSAT-2.

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Il a expliqué que l'Exécutif s'engage à étendre le réseau de fibre optique et à améliorer la couverture mobile sur l'ensemble du territoire, ainsi qu'à élargir les programmes d'inclusion numérique en apportant internet et technologies aux écoles et aux communautés rurales.

João Lourenço a également garanti l'achèvement des infrastructures numériques critiques de l'État et la modernisation des services publics en ligne, le renforcement de la cyber-sécurité et la promotion d'une culture numérique sécurisée.

Pour lui, l'inclusion numérique et la modernisation technologique font des télécommunications et des technologies de l'information des moteurs de la citoyenneté, de l'économie et de la souveraineté numérique.

Accélération numérique

Dans son allocution à la nation, le Chef de l'État a également mis en avant le Projet d'accélération numérique de l'Angola (PADA), financé par la Banque mondiale.

Selon João Lourenço, grâce aux diverses initiatives mises en oeuvre dans le domaine de la gouvernance électronique, inscrites dans le Programme de transition numérique de l'administration publique, l'Angola rejoindra le groupe B (niveau de maturité élevé) en 2025, conformément à l'indice de maturité de la gouvernance électronique de la Banque mondiale.

L'indice de gouvernance électronique des Nations Unies indique que l'Angola a progressé de 0,41 point en 2024, passant de la 168e à la 152e place en termes de participation numérique.

Le Président de la République a déclaré que d'autres initiatives sont en cours, telles que le projet « Angola illuminé », le Cloud national et le Programme spatial national, afin d'étendre la connectivité des services voix et internet grâce à l'itinérance nationale et au partage d'infrastructures entre les opérateurs mobiles.

Modernisation des médias

Dans son discours, le numéro un angolais a souligné que le processus de modernisation technologique et technique des médias a permis d'étendre la portée du signal de la Radio nationale d'Angola (RNA), d'améliorer les conditions de travail et de renforcer les infrastructures existantes.

Il a indiqué que, récemment, des interventions ont été mises en place au Centre de production de Camama, dans les centres provinciaux et de formation, avec la création d'autres canaux et la formation de plus de 1 100 professionnels, ce qui a permis d'améliorer la qualité technique et éthique de la communication sociale.