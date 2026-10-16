Angola: Hockey - Le pays éliminé en quarts de finale du mondial

Luanda — La sélection angolaise masculine senior de hockey s'est inclinée jeudi face au Portugal (5-1), échouant à se qualifier pour les demi-finales du Championnat du monde, disputé à Asunción, au Paraguay.

Les Angolais étaient menés 3-1 à la mi-temps et n'ont pas réussi à inverser la tendance après la reprise.

À la suite de cette défaite, l'équipe nationale, dirigée par João Pinto, disputera les matches de classement pour les places d'honneur, avec pour objectif de terminer à la cinquième place. Son prochain adversaire n'est pas encore connu.

Lors de la phase de groupes, l'Angola avait débuté la compétition par un match nul (2-2) face au Chili, avant de s'incliner contre l'Argentine (4-1) lors de la deuxième journée. Les Angolais avaient conclu cette phase par un nul vierge (0-0) face à la France.