Angola: Hockey - Le pays éliminé en quarts de finale du mondial

15 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La sélection angolaise masculine senior de hockey s'est inclinée jeudi face au Portugal (5-1), échouant à se qualifier pour les demi-finales du Championnat du monde, disputé à Asunción, au Paraguay.

Les Angolais étaient menés 3-1 à la mi-temps et n'ont pas réussi à inverser la tendance après la reprise.

À la suite de cette défaite, l'équipe nationale, dirigée par João Pinto, disputera les matches de classement pour les places d'honneur, avec pour objectif de terminer à la cinquième place. Son prochain adversaire n'est pas encore connu.

Lors de la phase de groupes, l'Angola avait débuté la compétition par un match nul (2-2) face au Chili, avant de s'incliner contre l'Argentine (4-1) lors de la deuxième journée. Les Angolais avaient conclu cette phase par un nul vierge (0-0) face à la France.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.