Angola: Le Président met l'accent sur le développement des infrastructures sportives

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a mis en avant ce jeudi le développement des infrastructures sportives en Angola, avec l'ouverture de nouveaux stades et d'un centre de haute performance.

Dans son discours sur l'état de la nation, le Chef de l'État a également souligné la réalisation de 24 projets dans le secteur, répartis dans différentes provinces du pays.

Il a rappelé qu'il y a un an, à la même occasion, il avait annoncé la mise en service des stades d'Uíge et de Huambo, désormais accessibles aux Angolais.

Le Chef de l'Etat a mentionné que le Stade national Vicy António, dans la province d'Uíge, et le Stade national Daniel Lutucuta, à Huambo, sont ouverts, et que le Centre de haute performance José Armando Sayovo, dans la province de Bengo, est pleinement opérationnel.

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Le Président de la République a souligné que 24 nouveaux projets d'infrastructures sportives sont en cours dans différentes provinces, témoignant de l'engagement du gouvernement à développer et à améliorer les conditions de pratique sportive dans tout le pays.

Parmi les projets annoncés, il a notamment mis l'accent sur la construction d'un circuit automobile aux normes internationales dans la province de Namibe et d'un vélodrome à Benguela, destiné aux compétitions de moto et de cyclisme sur piste.