Angola: João Lourenço souligne une baisse de la mortalité maternelle dans le pays

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré que la mortalité maternelle dans le pays a diminué, passant de 239 à 170 décès pour 100 000 naissances vivantes.

S'exprimant à l'Assemblée nationale, lors de l'ouverture de la cinquième et dernière session de la cinquième législature, le Chef de l'État a également souligné que le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans a diminué, passant de 68 à 52 pour 1 000 naissances vivantes.

Il a indiqué qu'en matière de santé maternelle et infantile, les données présentées montrent que la couverture de la quatrième consultation prénatale est passée de 56 % en 2023 à 62 % en 2025, tandis que la proportion d'accouchements assistés par des professionnels de santé a atteint 64 %.

Le Président a souligné que, concernant le VIH, la prévalence dans la population âgée de 15 à 49 ans a diminué, passant de 2 % à 1,6 %, selon les résultats de l'Enquête en grappes à indicateurs multiples 2023-2024.

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Dans la lutte contre le paludisme, le taux de mortalité a diminué, passant de 28 pour 100 000 habitants en 2023 à 20 pour 100 000 habitants en 2025.

João Lourenço a également annoncé la distribution de plus de 4,4 millions de moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action.

Il a souligné que la couverture vaccinale s'élève à 78 % et que des campagnes de vaccination contre le choléra, la variole et la poliomyélite ont également été menées.

Dans son évaluation globale des indicateurs sectoriels, João Lourenço a indiqué que le recours aux services de santé est passé de 65 % en 2023 à 75 % en 2026, tandis que l'espérance de vie moyenne a progressé de 61 à 64 ans.

En matière d'innovation, le Président a souligné l'introduction de la chirurgie robotique dans le pays.

D'après les données présentées, 136 interventions ont déjà été réalisées, dont dix par télé-chirurgie, impliquant un chirurgien basé aux États-Unis et des patients en Angola.

João Lourenço a également mis en avant les résultats du Complexe Hospitalier Cardiaque Dom Alexandre do Nascimento, qui a pratiqué 1 391 interventions de chirurgie cardiaque depuis sa création, ainsi que les progrès réalisés dans la prise en charge spécialisée en neurosciences, orthopédie et ophtalmologie.

Selon le Chef de l'État, la décentralisation de ces services vise à réduire la nécessité de transférer les patients vers les grands centres urbains et à élargir l'accès à des traitements différenciés.

Le Président a réaffirmé que l'Exécutif continuera d'investir dans le développement des infrastructures, la formation des professionnels, la recherche scientifique, la transformation numérique et la production nationale de médicaments et de fournitures hospitalières, afin de renforcer la capacité de réponse du Système National de Santé (SUS) et de réduire la dépendance aux importations.