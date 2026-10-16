Angola: Le programme Kwenda bénéficie à environ 1,5 million de familles

Luanda — Environ 1,5 million de familles bénéficient de transferts sociaux monétaires, a annoncé ce jeudi, à Luanda, le Président João Lourenço à Luanda.

S'exprimant devant l'Assemblée nationale à l'occasion de l'ouverture de la cinquième et dernière session législative de la 5e législature, le Chef de l'Etat a également indiqué que le programme compte environ cinq millions de citoyens inscrits.

Le Président de la République a souligné que Kwenda, qui a débuté comme une expérience dans cinq municipalités, est désormais présent dans 21 provinces, 200 municipalités et plus de 18 000 localités.

Il a précisé que 71 % de ces transferts bénéficient aux femmes, reconnaissant ainsi le rôle central qu'elles jouent dans la gestion familiale, la protection de l'enfance et la transformation du soutien social en aides alimentaires, sanitaires, éducatives et à la stabilité des ménages.

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João Lourenço a déclaré que le programme Kwenda a évolué au-delà des simples transferts monétaires, promouvant des mécanismes d'inclusion productive et renforçant l'économie communautaire.

On compte aujourd'hui 235 groupes de production solidaires, 161 caisses d'épargne communautaires et 56 moulins communautaires en activité.

Selon le chef de l'État, ces instruments accroissent l'autonomie économique des communautés et renforcent leur capacité à générer des revenus.

Le Président de la République a ajouté que la large reconnaissance internationale accordée au programme Kwenda par la Banque mondiale, avec la mention « Très satisfaisant », confirme sa pertinence, la cohérence de sa mise en oeuvre et son impact direct sur les familles bénéficiaires, les communautés et les techniciens qui assurent son application sur le terrain.

« La stratégie de sortie repose sur l'incitation à la production et la promotion de l'auto-emploi afin de garantir l'expansion et la pérennité des bénéfices du programme », a souligné le Chef de l'État.

Lancé le 30 mai 2020 par le Gouvernement angolais, le programme Kwenda est une initiative phare visant à lutter contre l'extrême vulnérabilité, notamment en milieu rural.