Angola: Le PR met en évidence la construction de 736 unités sanitaires

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a souligné ce jeudi à Luanda les investissements réalisés dans le secteur de la santé, avec la construction de 736 unités sanitaires entre 2017 et le premier trimestre 2026, portant à 3 348 le nombre d'infrastructures de santé existantes dans le pays.

Dans son discours prononcé ce jeudi devant l'Assemblée nationale à l'occasion de l'ouverture de la cinquième et dernière session législative de la Ve Législature, le Chef de l'État a déclaré que la protection de la vie, l'amélioration de l'accès aux soins primaires et le renforcement du Système national de santé demeurent des priorités d'action de l'Exécutif.

Selon João Lourenço, plus de 80% des nouvelles infrastructures construites sont destinées aux soins de santé primaires, dans le but de rapprocher les services sanitaires des populations et d'améliorer la capacité de réponse du système.

Le Président de la République a également souligné le renforcement des ressources humaines, indiquant que, au cours des quatre dernières années, 28 429 nouveaux professionnels de santé ont été recrutés, portant à 106 791 le nombre total de travailleurs du secteur.

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L'homme d'État a indiqué que pour 2026, l'exécutif prévoit d'intégrer six mille professionnels de santé supplémentaires, le concours correspondant étant en cours.

Dans le domaine des infrastructures, João Lourenço a mis en évidence l'entrée en fonctionnement de nouvelles unités hospitalières de référence, avec une incidence particulière dans la province de Luanda, parmi lesquelles le complexe hospitalier Pedro Maria Tonha "Pedalé" et l'hôpital des brûlés Président Julius Nyerere.

Il a également mentionné la mise en service d'hôpitaux généraux dans différentes provinces, ainsi que le renforcement des services spécialisés, y compris l'hémodialyse et le traitement de maladies très complexes.

Le Président João Lourenço a précisé qu'en 2027, l'exécutif prévoit de construire plus d'hôpitaux provinciaux et municipaux et des centres de santé, ainsi que de transformer progressivement les postes de santé en centres avec une plus grande capacité de soins, surtout dans les zones rurales. MEL/ASS/LUZ