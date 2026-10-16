Angola: La réouverture du Ciné Ngola marque un nouveau chapitre dans l'histoire du cinéma

Luanda — La réouverture du Ciné Ngola a été considérée, lundi à Luanda, comme un tournant essentiel pour la valorisation de la culture et du cinéma en Angola, car elle place à nouveau au centre de l'attention un espace dédié à l'art et la culture.

Le retour de cet espace offre l'occasion de revitaliser la vie culturelle de la capitale angolaise, de donner le goût pour le cinéma et d'offrir au public de nouvelles options de divertissement.

La réouverture du Ciné Ngola pourra également contribuer à la promotion de l'audiovisuelle nationale, grâce à la création des opportunités pour la diffusion des productions angolaises et pour le rapprochement entre cinéastes et spectateurs.

Lors de la cérémonie de réouverture, le ministre de la Culture, Filipe Zau, a souligné l'importance historique de cet espace, en rappelant son rôle dans la construction des mémoires collectives et dans la promotion du cinéma, de la musique et des liens entre générations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le ministre, le Ciné Ngola est bien plus qu'une salle de cinéma, il constitue un point de rencontre pour les jeunes et les communautés des quartiers environnants, où des milliers de personnes assistent à des films, à des concerts musicaux et partagent des expériences.

Le ministre a considéré la réouverture de ce cinéma comme une occasion de réconcilier le passé avec le présent, en restituant à la population un espace qui reste lié à l'identité culturelle de Luanda.

À cette occasion, Filipe Zau a affirmé que la restauration des infrastructures culturelles constitue le pari du gouvernement, car la réhabilitation des salles historiques du pays redonne vie à plusieurs espaces, par la création de nouvelles opportunités pour dynamiser les arts et l'employabilité des opérateurs de la culture.

Le ministre a ensuite insisté sur la nécessité de créer des opportunités pour les nouveaux talents, surtout pour les artistes qui peinent à accéder aux grandes scènes de la capitale.

« Nous allons tout dynamiser en fonction de la vie qui se modernise », car il nous faut une culture dynamique, capable de s'adapter aux transformations sociales et de refléter les expériences et les pensées des citoyens, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que, à l'instar d'autres cinémas emblématiques de Luanda tels que Miramar, Tivoli, Karl Marx et Ciné São Paulo, le Ciné Ngola a été laissé à l'abandon. Là où jadis s'illuminaient les écrans et où les rêves prenaient forme, le silence s'est installé.

Parmi les moments intenses de la cérémonie, il y avait l'interprétation de la chanson « Mboio Yetu », associée à la chanteuse Pérola, et la participation du groupe Semba Muxima, qui a contribué à l'ambiance festive de l'événement.

Ces prestations ont renforcé l'idée de transformer le Ciné Ngola en espace de rencontre entre artistes célèbres, nouveaux talents et le public, dont l'objectif est promouvoir la circulation des différentes expressions culturelles.

La cérémonie a également été marquée par des moments musicaux interprétés par des artistes de différentes générations qui célébraient la diversité.

La réouverture du Ciné Ngola s'inscrit dans les efforts visant la restauration et la valorisation des infrastructures culturelles angolaises, afin d'élargir l'accès du public aux arts et de dynamiser l'activité culturelle au sein des communautés.

Le Ciné Ngola, situé dans le quartier de Congoleses, dans la municipalité de Rangel, à Luanda, a rouvert ses portes au public lundi 12 octobre, après plus de 25 ans de fermeture.

Inauguré en 1960, sous le nom de Cinéma Ngola, il faisait partie de la deuxième grande vague de construction de ciné-théâtre qui a marqué la transformation culturelle et urbaine de Luanda, était pendant des décennies, un espace majeur de rencontre, d'information, de divertissement et de jouissance culturelle.