Angola: Os Jovens do Prenda célèbrent 58 ans au programme 'Domingo à nossa maneira'

Luanda — Le groupe musical Os Jovens do Prenda se produira le 18 octobre, au programme "Domingo à nossa maneira" pour célébrer les 58 ans de son existence, qui a lieu lundi, 12

L'information a été avancée, lundi, à l'ANGOP par le porte-parole du groupe, Esteves Bento, en soulignant que le spectacle fait partie d'une série d'événements qui auront lieu plus tard dans l'année, dans le cadre de l'anniversaire du groupe.

Il a expliqué qu'ils auront deux heures de scène où ils chanteront le plus grand nombre possible des succès de leur répertoire pour essayer de plaire à tout le monde.

Esteves Bento a assuré que le groupe Jovens do Prenda avait de nombreuses chansons que le public aime, cependant, ils vont aussi essayer de créer de nouvelles rhapsodies pour faire partie de l'éventail des chansons préparées et éviter beaucoup de plaintes.

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Le groupe « Os Jovens do Prenda », l'un des plus emblématiques de la musique populaire et urbaine angolaise, a célébré ce lundi 58 ans d'existence et de lutte pour la défense, la valorisation et la promotion de l'identité culturelle, apparue sur le marché musical fin 1968.

Cette association culturelle a subi plusieurs transformations dans son onomastique : avec la désignation Jovens do Catambor (1965), Os Sembas (1966) et enfin, en 1969, ils passent à la dénomination actuelle.

Jovens do Prenda a été l'un des premiers groupes angolais à obtenir une reconnaissance internationale.

La désignation, « Os Jovens do Prenda » résulte de la réutilisation du toponyme d'un quartier historique de Luanda (Prenda), y compris ses zones adjacentes, qui a vu naître cet orchestre.