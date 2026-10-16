Angola: Le Président de la République se rend ce samedi à Rome

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, se rendra ce samedi à Rome, en Italie, pour participer lundi, au Forum mondial de l'alimentation, organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Selon le secrétaire du président de la République chargé de la communication institutionnelle et des affaires de presse, Luís Fernando, la présence de João Lourenço à cet événement revêt une importance particulière, compte tenu du soutien apporté par l'Angola à la candidature de Josefa Sacko au poste de directrice générale de cette organisation.

Josefa Sacko, ingénieure agronome et actuelle ambassadrice d'Angola en Italie, défend une vision axée sur la valorisation de l'agriculture familiale, des femmes et des jeunes, la modernisation des systèmes de production et le renforcement de la sécurité alimentaire.

La candidature de Josefa Sacko au poste de directrice générale de la FAO est l'une des priorités de la diplomatie angolaise dans le cadre de la participation du pays aux forums multilatéraux relatifs à l'agriculture, à l'alimentation et au développement durable.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Angola met en avant l'expérience professionnelle et institutionnelle de sa candidate, qui a été Secrétaire générale de l'Organisation interafricaine du café et Commissaire de l'Union africaine à l'économie rurale et à l'agriculture, avant d'occuper ses fonctions diplomatiques actuelles en Italie.

Sa candidature met l'accent sur le renforcement de l'agriculture familiale, l'accès des femmes et des jeunes aux moyens de production, la création d'emplois pour les jeunes et le renouvellement générationnel dans le secteur agricole.

Parmi ses propositions figurent également la numérisation des systèmes agroalimentaires, le recours à l'intelligence artificielle, le renforcement des capacités d'adaptation au changement climatique et la mobilisation de financements pour des projets durables et économiquement viables.

La course à ce poste a débuté avec trois candidats africains, mais le processus de consultation sur le continent a abouti à la sélection de Josefa Sacko comme candidate de consensus de l'Union africaine.

L'élection du Directeur général de la FAO est prévue en juillet 2027 et devrait définir la direction de l'organisation chargée de coordonner les efforts internationaux pour lutter contre la faim, améliorer la nutrition et promouvoir la sécurité alimentaire.

Dans ce contexte, la participation de João Lourenço au Forum mondial de l'alimentation offre à l'Angola l'opportunité de renforcer sa présence dans les débats internationaux sur l'agriculture, l'alimentation et le développement durable, ainsi que de promouvoir sa candidature à la présidence de la FAO.

À propos du Forum

Le Forum mondial de l'alimentation se tient sous la devise « Innover aujourd'hui. Nourrir demain », avec un programme consacré à la transformation des systèmes agroalimentaires, à l'innovation scientifique et technologique et à la recherche de solutions durables pour lutter contre la faim et améliorer la nutrition.

Cette rencontre rassemble des représentants des gouvernements, des organisations internationales, des institutions scientifiques, du secteur privé et de la société civile, dans le but de promouvoir la coopération et de mobiliser des engagements en faveur de systèmes alimentaires plus efficaces, inclusifs et résilients.

Le programme comprend des interventions de dirigeants mondiaux, dont un message vidéo du Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et la participation de responsables politiques de différents pays, offrant ainsi un espace de réflexion sur les enjeux mondiaux de l'alimentation et de l'agriculture.

L'innovation scientifique et technologique est un autre thème central du forum, mettant en lumière le rôle de l'intelligence artificielle, de la numérisation et des nouvelles solutions pour accroître la productivité agricole, améliorer la gestion des ressources et développer des systèmes agroalimentaires capables de répondre aux besoins des populations.

L'événement comprend également des initiatives dédiées aux entreprises émergentes et à la présentation de solutions innovantes, ainsi que la remise de prix récompensant des projets ayant un impact sur le secteur alimentaire.

L'eau et sa gestion durable occupent également une place importante à l'ordre du jour, avec la tenue du Dialogue sur l'eau à Rome.

À cet effet, les discussions portent sur la gouvernance des ressources en eau, l'irrigation, la rareté de l'eau et la résilience face au changement climatique, en tenant compte de l'importance de cette ressource pour la production agricole, la sécurité alimentaire et la durabilité des écosystèmes.

Le forum accorde également une place aux systèmes alimentaires des peuples autochtones et à la valorisation des savoirs traditionnels, en insistant sur la conservation de la biodiversité, des semences et des pratiques agricoles adaptées aux conditions locales.