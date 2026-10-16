Afrique: Josefa Sacko considère sa candidature à la FAO comme un pari pour l'Afrique

Rome — La candidature de l'Angolaise Josefa Sacko au poste de directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a pris une dimension continentale, après des consultations avec l'Union africaine, la SADC et la CPLP.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la participation, à partir de lundi, du Président de la République, João Lourenço, au Forum mondial de l'alimentation, la candidate à la tête de la FAO a indiqué que l'Angola avait préparé la présentation officielle de sa candidature, un processus qui a nécessité une coordination diplomatique et une vision stratégique pour l'avenir de l'organisation.

Selon le diplomate, l'Angola a initié les démarches de présentation de sa candidature dans le cadre de l'Union africaine, dont les membres du Conseil exécutif ont pris connaissance de l'initiative lors du sommet d'Addis-Abeba, en Éthiopie, en février.

L'ambassadrice d'Angola en Italie a également attribué ces progrès au travail de la diplomatie angolaise, qui a contribué à rapprocher les positions et à consolider la compréhension autour de cette candidature.

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« Aujourd'hui, cette candidature est une candidature africaine. C'est une candidature angolaise, je suis angolaise, mais c'est une candidature du continent », a-t-elle déclaré.

La diplomate a également évoqué la reconnaissance obtenue au sein de la SADC, où l'Angola a présenté sa candidature, ainsi que les contacts établis dans le cadre de la CPLP, en vue d'élargir le soutien à cette initiative.

La sécurité alimentaire, une priorité mondiale

Évoquant les priorités qu'elle entend défendre à la tête de la FAO, Josefa Sacko a estimé que la sécurité alimentaire devait occuper une place centrale dans l'agenda international, notamment face aux défis qui affectent les pays en développement et les pays du Sud.

L'éradication de la faim demeure l'une des principales priorités de l'organisation, raison pour laquelle elle a plaidé en faveur du renforcement des mesures visant à garantir un accès régulier et suffisant à l'alimentation, en particulier pour les communautés les plus vulnérables.

À ses yeux, l'alimentation représente un enjeu stratégique, ayant des conséquences directes sur la santé, la stabilité sociale et la consolidation de la paix.

Elle a donc souligné le lien entre sécurité alimentaire, paix et stabilité, notamment dans les régions touchées par les conflits où l'accès à l'alimentation, aux soins de santé et à l'éducation demeure un défi.

« La sécurité alimentaire est synonyme de paix », a-t-elle déclaré, plaidant pour une approche intégrée, avec une attention particulière portée aux conditions de vie des populations rurales.

Pour la candidate, la FAO joue un rôle fondamental dans la définition des politiques et des stratégies de lutte contre la faim et la malnutrition, ainsi que dans la promotion de systèmes alimentaires durables et inclusifs.

Josefa Sacko a par ailleurs estimé que l'expérience des pays du Sud devrait être davantage prise en compte dans les débats internationaux sur l'alimentation, compte tenu des difficultés qu'ils rencontrent pour assurer l'approvisionnement alimentaire de leurs populations respectives.

L'élection du Directeur général de la FAO est prévue en juillet 2027.

Selon les informations fournies par la diplomate, cinq candidats, originaires d'Angola, d'Italie, de Turquie, d'Irlande et d'Espagne, sont en lice.

Josefa Sacko a reconnu l'expérience et les qualifications des candidats, mais a souligné que le résultat dépendra, entre autres, des propositions présentées, de la vision stratégique et des capacités de mobilisation diplomatique de chaque candidat.

Le mandat du directeur général de la FAO est de quatre ans, renouvelable conformément au règlement de l'organisation.

L'ambassadrice a également donné une dimension historique à cette candidature, rappelant qu'en 81 ans d'existence de la FAO, aucune femme n'a occupé le poste de directrice générale. Une éventuelle élection de Josefa Sacko constituerait donc une étape marquante dans la direction de l'institution.