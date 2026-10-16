Angola: Inauguration ce mercredi du Mémorial aux Victimes des Conflits Politiques

Luanda — Le Mémorial "Aliança Eterna" (Alliance éternelle», érigé en hommage aux citoyens angolais ayant perdu la vie lors des conflits politiques qui ont secoué l'Angola entre le 11 novembre 1975 et le 4 avril 2002, sera inauguré ce mercredi à Luanda.

Situé dans la municipalité d'Ingombota, dans la zone de Nova Marginal, à proximité du Mémorial Dr. António Agostinho Neto, ce monument vise à préserver la mémoire historique des conflits et à promouvoir les valeurs de paix, d'unité et de réconciliation nationale.

Haut de 35 mètres et composé de neuf étages, le mémorial "Aliança Eterna" se compose de deux blocs interconnectés dont la configuration évoque une étreinte, symbole de réconciliation et appel au pardon entre les Angolais.

Le complexe comprend également un bâtiment technique, une boutique de souvenirs, un espace d'archives numériques, un hall de congrès et d'expositions, un parking de 106 places et une place paysagée pour les visiteurs.

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Ce projet allie art, ingénierie et architecture, puisant son inspiration dans le patrimoine et les éléments culturels des différentes régions du pays.

Sa conception intègre des références aux sept écoles culturelles angolaises et aux divers groupes ethniques nationaux, reconnaissant ainsi les souffrances endurées par tous les Angolais durant les conflits.

Le monument symbolise l'unité et la réconciliation

D'un point de vue symbolique, la structure du mémorial représente l'unité des Angolais. Le complexe se compose de deux tours, l'une associée au conflit et l'autre à la paix, reliées par un anneau supérieur symbolisant la réconciliation nationale.

L'architecte Fineza Teta, conceptrice du projet, explique que les deux tours sont « enveloppées d'un manteau culturel », tandis que l'anneau représente l'union entre le conflit et la paix.

Selon l'architecte, l'anneau supérieur a été conçu pour offrir aux visiteurs une expérience émotionnelle et sensorielle liée aux souffrances endurées par la population pendant les années de guerre.

« L'idée est que les gens ressentent, intérieurement, ce que les Angolais ont vécu durant le conflit », a-t-elle déclaré.

Fineza Teta a précisé que le Hall de la Mémoire est composé de quatre structures en forme d'arche, inspirées de l'arc-en-ciel, symbole de prospérité et de réconciliation. Ces éléments représentent également les quatre dimensions du pouvoir à l'oeuvre dans la vie sociale et politique : la famille, la culture, la religion et le pouvoir politique.

L'espace abrite aussi des sculptures et des symboles liés au renouveau national, parmi lesquels la figure d'« Angola Renascente » (Angola renaissant), qui représente une mère et ses enfants tournés vers l'avenir et le développement du pays.

Un autre élément marquant est le « Mulembeira Petrificada » (Figuier africain pétrifié), entouré d'une forêt blanche, conçu pour symboliser la transmission de la mémoire historique et des enseignements des victimes aux générations futures.

L'architecte a souligné que l'objectif du mémorial n'est pas d'attiser le ressentiment ou l'amertume, mais de préserver l'histoire afin d'éviter de répéter les erreurs du passé.

« L'idée n'est pas de susciter des émotions ou des conflits, mais de nous permettre de connaître notre histoire, car ceux qui ignorent le passé risquent de reproduire les mêmes erreurs », a-t-elle conclu.