Angola: Le pays présente l'évolution de sa croissance économique aux réunions de la BM et du FMI

Bangkok — L'évolution de la croissance économique enregistrée ces dernières années en Angola est l'un des principaux sujets abordés par la délégation angolaise aux réunions annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), qui débutent ce lundi 12 à Bangkok, capitale du Royaume de Thaïlande.

Ce sujet intervient alors que la Banque mondiale a récemment relevé ses prévisions de croissance pour l'Angola en 2026, les faisant passer de 2,4 % (prévisions de juin) à 4,5 %, dans un contexte économique mondial marqué par de fortes incertitudes et des risques importants.

En 2024, le produit intérieur brut (PIB) de l'Angola a progressé de 4,4 %, soit son meilleur résultat depuis 2014, une croissance portée par le dynamisme du secteur non pétrolier.

En 2025, ce taux de croissance a ralenti à 3,1 %.

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Outre le partage de ces données, la présence de l'Angola aux réunions de Bretton Woods contribue également à approfondir le dialogue institutionnel avec la Banque mondiale, le FMI et d'autres partenaires au développement, selon le Ministère du Plan.

Le secteur ajoute que la participation du pays à ces réunions offre aussi l'opportunité de suivre et de contribuer aux discussions sur l'évolution et les perspectives de l'économie mondiale, ainsi que de présenter les priorités des pays en développement en matière de financement et de coopération internationale.

De même, aux niveaux bilatéral et multilatéral, cet événement permet un renforcement de la coordination avec les autres pays africains, la présentation des priorités nationales dans le cadre des discussions internationales et l'identification de nouvelles opportunités de coopération, d'investissement et de mobilisation de ressources pour financer les priorités de développement de l'Angola.

Lors de cet événement, la délégation angolaise est conduite par le secrétaire d'État au Plan, Luís Epalanga, et comprend le gouverneur de la Banque nationale d'Angola, Manuel Tiago Dias, le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos, et le secrétaire d'État à l'Aviation civile, aux Affaires maritimes et portuaires, Adilson Catala, ainsi que des fonctionnaires et des spécialistes des ministères du Plan, des Finances, des Transports et de l'Agriculture et des Forêts, et de la Banque nationale d'Angola (BNA).

Au cours de la réunion, la délégation participera également à des réunions statutaires, des réunions de haut niveau, des ateliers techniques et des débats sur des questions stratégiques pour le développement national et pour les pays africains.

Parmi les principaux sujets abordés figurent le financement du développement, la croissance économique durable, la mobilisation des capitaux privés, le développement des infrastructures et le renforcement de la coopération avec les institutions financières internationales et les partenaires au développement, ainsi que le capital humain.

L'ordre du jour officiel comprend, entre autres, la réunion ministérielle du G24, le Caucus africain avec les dirigeants de la Banque mondiale et du FMI, la réunion des gouverneurs africains avec le président de la Banque mondiale, la réunion du Comité du développement et la séance plénière.

Les Assemblées annuelles devraient également aborder les principaux défis actuels auxquels est confrontée l'économie mondiale et les perspectives d'une croissance plus durable, résiliente et inclusive.

Dans ce contexte, des questions telles que la mobilisation des capitaux privés, la création d'emplois, l'innovation technologique, l'intelligence artificielle et le renforcement de la résilience économique seront mises en avant, thèmes considérés comme essentiels à la transformation des économies et à la promotion d'un développement plus inclusif.

Cet événement, qui en est à sa 82e édition et se termine dimanche prochain (18), se déroule sous le thème « Nouveaux horizons pour la Thaïlande : autonomiser les populations, renforcer la résilience ».

C'est la deuxième fois que la Thaïlande accueille les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, la première ayant eu lieu en 1991.

L'Angola est membre de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international depuis 1989 et, ces dernières années, a renforcé ses relations avec ces institutions grâce à des programmes spécifiques visant à améliorer la gestion et la consolidation des comptes nationaux, à développer les mécanismes d'investissement et à promouvoir la croissance économique et sociale du pays.

Outre les Assemblées annuelles, qui se tiennent généralement en octobre de chaque année, en alternance (deux éditions consécutives aux États-Unis et une dans un pays membre), la Banque mondiale et le FMI organisent également chaque année les Réunions de printemps, qui ont lieu en avril à Washington.