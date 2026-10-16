Le — Le nouveau chapitre politique quinquennal de l'Éthiopie s'ouvre sur une ambition nationale déterminante : bâtir un État pacifique, démocratique et prospère tout en poursuivant l'objectif d'un accès souverain à la mer. Sous le gouvernement de Medemer, les attentes sont grandes quant à la capacité des autorités à traduire leur mandat électoral en améliorations concrètes des conditions de vie des citoyens, tout en renforçant la position stratégique de l'Éthiopie dans la Corne de l'Afrique.

Au coeur de ce programme figure l'aspiration de l'Éthiopie à disposer d'un accès souverain à la mer. Comptant parmi les pays enclavés les plus peuplés du monde, l'Éthiopie a un intérêt économique majeur à bénéficier d'un accès fiable au commerce maritime. L'obtention d'un tel accès dans le cadre d'accords mutuellement avantageux pourrait alléger les contraintes logistiques, améliorer la compétitivité des exportations, attirer les investissements et approfondir l'intégration économique régionale.

Toutefois, l'accès maritime s'inscrit dans un programme plus vaste de transformation nationale. La réussite de ce nouveau chapitre politique dépendra également de la consolidation de la paix, du renforcement des institutions démocratiques, de la promotion de la réconciliation nationale et de la construction d'une économie inclusive. La philosophie de Medemer, qui met l'accent sur la coopération, la synergie et le progrès collectif, offre un cadre pour poursuivre ces priorités. Sa crédibilité dépendra, en définitive, de la capacité du gouvernement à traduire ses engagements politiques en résultats mesurables.

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Les progrès réalisés sur le plan intérieur revêtent également une importance régionale. En tant que pays hôte du siège de l'Union africaine et acteur politique et économique majeur de la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie a un intérêt stratégique dans la stabilité régionale et dispose d'une occasion d'y contribuer. Une Éthiopie plus forte, soutenue par des institutions fiables et une économie résiliente, serait mieux placée pour défendre ses intérêts nationaux tout en favorisant la paix et la coopération dans la région.

L'accès souverain à la mer : une priorité stratégique nationale

Pour l'Éthiopie, l'accès à la mer dépasse la simple question géographique. Il est étroitement lié à la sécurité, au commerce, à la compétitivité économique, au développement national et aux intérêts stratégiques à long terme. La dépendance à l'égard de corridors maritimes extérieurs expose l'économie du pays aux coûts de transport élevés, aux goulets d'étranglement logistiques et aux perturbations du commerce international. Un accès fiable et diversifié aux infrastructures maritimes pourrait aider les entreprises éthiopiennes à atteindre plus efficacement les marchés internationaux, à renforcer les chaînes d'approvisionnement et à améliorer la compétitivité des exportations.

L'Éthiopie doit faire partie intégrante de l'architecture de sécurité de la mer Rouge. En tant qu'acteur régional majeur ayant contribué de longue date aux opérations de maintien de la paix des Nations unies ainsi qu'aux efforts en faveur de la paix et de la sécurité dans la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie a un intérêt stratégique évident dans la sécurité de ce corridor maritime vital et peut apporter une contribution significative à sa protection.

Exclure un pays de l'importance régionale de l'Éthiopie des décisions relatives à la sécurité de la mer Rouge reviendrait à tenir à l'écart un acteur essentiel d'un processus ayant des conséquences directes sur ses intérêts économiques et nationaux. L'Éthiopie devrait donc disposer d'une place significative à la table des discussions afin de contribuer à la sécurité maritime, de protéger la navigation internationale, de renforcer la stabilité régionale et de participer à la protection de l'une des voies maritimes les plus stratégiques du monde.

En définitive, les progrès se mesureront à la capacité de l'Éthiopie à diversifier ses options d'accès maritime, à réduire les contraintes commerciales et à renforcer sa résilience économique, tout en contribuant à la stabilité dans l'ensemble de la Corne de l'Afrique.

L'unité nationale, fondement de l'ambition stratégique

Aucune ambition nationale ne peut être durable sans stabilité intérieure et sans un objectif commun. Le nouveau chapitre politique de l'Éthiopie doit donc commencer par la volonté de renforcer l'unité nationale, de répondre aux griefs de longue date et de restaurer la confiance du public.

La diversité culturelle du pays, son histoire complexe et la pluralité des intérêts politiques rendent indispensable une construction inclusive de l'État. L'unité ne peut être réalisée par de simples déclarations. Elle exige l'égalité des citoyens, la protection constitutionnelle des droits, un accès équitable aux possibilités et des institutions capables de gérer les désaccords de manière pacifique.

L'approche Medemer peut contribuer à rapprocher les partis politiques, les institutions gouvernementales, les organisations de la société civile, les institutions religieuses, les chefs traditionnels et les différentes communautés. Le processus de dialogue national offre une occasion de traiter les griefs historiques, de cerner les intérêts communs et de jeter des bases plus solides pour parvenir à un consensus.

Pour réussir, ce processus doit garantir une participation réelle, permettre l'expression de points de vue divers et traduire les recommandations en réformes concrètes. La réconciliation nationale ne doit pas être réduite à un slogan politique : elle doit se traduire par une confiance accrue, de meilleures relations entre les communautés et des mécanismes plus efficaces de règlement des différends.

Les institutions démocratiques : transformer le mandat électoral en confiance publique

La pérennité de la transition politique éthiopienne dépendra largement du fonctionnement de ses institutions démocratiques. Le Parlement, le pouvoir judiciaire, les organismes électoraux et les institutions exécutives doivent exercer leurs fonctions dans le respect de leurs mandats constitutionnels et garantir des mécanismes efficaces de responsabilité.

La Chambre des représentants du peuple a la responsabilité non seulement d'adopter des lois, mais aussi de contrôler l'action gouvernementale, d'examiner les dépenses publiques et de veiller à ce que les politiques nationales répondent aux besoins des citoyens. Un contrôle parlementaire efficace peut permettre de repérer les lacunes dans la mise en oeuvre des politiques, d'améliorer les dépenses publiques et de renforcer la reddition de comptes.

L'indépendance et l'accessibilité du pouvoir judiciaire sont tout aussi importantes. Les citoyens doivent pouvoir obtenir réparation lorsque leurs droits sont violés, tandis que les différends doivent être résolus par des procédures judiciaires impartiales. Une application cohérente de la loi renforcerait l'égalité devant celle-ci et la confiance dans les institutions publiques.

Les partis politiques ont également la responsabilité de consolider les pratiques démocratiques en présentant des propositions politiques crédibles, en participant à des débats constructifs et en respectant les procédures constitutionnelles. De son côté, le gouvernement doit protéger la participation politique légale, l'engagement civique et la liberté de critique publique.

La lutte contre la corruption, la réduction des lourdeurs administratives et l'amélioration des services publics sont tout aussi essentielles. Des procédures de passation des marchés transparentes, une gestion responsable des finances publiques et des mécanismes de plainte accessibles contribueraient à garantir que les ressources publiques servent les objectifs auxquels elles sont destinées.

Ces réformes sont directement liées aux ambitions stratégiques plus larges de l'Éthiopie.

Des institutions prévisibles et une gouvernance responsable peuvent renforcer la confiance des investisseurs, améliorer l'environnement des affaires et favoriser la mise en oeuvre efficace des projets d'infrastructure et de développement. Un gouvernement qui gagne la confiance de sa population est également mieux placé pour établir des partenariats crédibles à l'étranger. La responsabilité démocratique n'est donc pas distincte de la stratégie nationale : elle constitue l'un des fondements d'un progrès durable.

Transformation économique et renforcement des capacités nécessaires à la souveraineté

La quête d'un accès à la mer doit s'appuyer sur une économie capable de transformer une meilleure connectivité en prospérité. L'accès aux ports et aux marchés internationaux peut ouvrir de nouvelles possibilités, mais les bénéfices dépendront de la productivité nationale, de la compétitivité des industries et de la capacité du pays à créer de la valeur ajoutée.

À cet égard, le mouvement industriel « Made in Ethiopia » joue un rôle important dans le renforcement de la production nationale, la promotion de la substitution aux importations et l'élargissement des capacités manufacturières du pays. En encourageant les industries locales à fabriquer des biens auparavant importés, cette initiative favorise l'autonomie économique, réduit la dépendance aux importations et ouvre des perspectives d'investissement national et de création d'emplois.

L'agriculture demeure au coeur de la sécurité alimentaire et de l'économie éthiopiennes. Dans le cadre de la philosophie Medemer, le pays a réalisé des progrès notables, notamment dans la production de blé. Le développement de l'irrigation, de la mécanisation, de la recherche et de la transformation agroalimentaire peut encore accroître la productivité, réduire la vulnérabilité aux aléas climatiques et améliorer les revenus des agriculteurs.

L'industrialisation, le secteur manufacturier et la transformation numérique sont également essentiels à la diversification des exportations, à la création d'emplois et au renforcement de la production nationale. Un approvisionnement fiable en électricité, une logistique efficace, un meilleur accès au financement et une main-d'oeuvre qualifiée seront indispensables pour bâtir des entreprises compétitives.

Une meilleure connectivité maritime pourrait réduire les obstacles au commerce et relier les producteurs éthiopiens aux marchés mondiaux, tandis que le renforcement des industries nationales permettrait au pays de capter une plus grande part de la valeur générée par les échanges internationaux.

Coopération dans la Corne de l'Afrique et la région de la mer Rouge pour une prospérité partagée

L'avenir national de l'Éthiopie est étroitement lié à l'évolution de la situation dans la Corne de l'Afrique. Les conflits, les déplacements de population, l'insécurité alimentaire et les pressions climatiques dépassent fréquemment les frontières, tandis que les tensions politiques peuvent perturber les échanges commerciaux et menacer les moyens de subsistance des communautés frontalières.

La quête d'un accès à la mer doit donc s'inscrire dans un cadre plus large de coopération régionale. Les intérêts stratégiques et économiques de l'Éthiopie doivent être reliés au littoral de la mer Rouge dans un avenir proche, dans une perspective de bénéfices mutuels.

Les activités portuaires, les corridors de transport, les services logistiques et les infrastructures transfrontalières peuvent créer des débouchés commerciaux pour les pays participants. Une meilleure connectivité peut renforcer les chaînes d'approvisionnement régionales, élargir les marchés et encourager les investissements dans les transports, l'industrie manufacturière et les services liés au commerce.

Une Corne de l'Afrique plus stable et mieux connectée favoriserait les ambitions maritimes de l'Éthiopie tout en soutenant les priorités de développement de ses voisins.

L'influence régionale de l'Éthiopie dépendra donc non seulement de l'ampleur de ses ambitions, mais aussi de sa capacité à instaurer la confiance, à maintenir le dialogue et à démontrer que la coopération peut produire des bénéfices concrets.

Résilience climatique et sécurité hydrique sur le Nil

Tout aussi important que l'ambition d'un accès souverain à la mer, le programme du nouveau gouvernement de Medemer doit viser à maximiser le potentiel de développement de l'Abay, ou Nil Bleu, en faisant progresser des projets supplémentaires d'hydroélectricité et d'irrigation. La valorisation de cette ressource stratégique est essentielle à l'augmentation de la production d'électricité, au renforcement de la sécurité alimentaire et à l'accélération de la transformation économique.

La résilience climatique demeure au coeur de cette ambition. Les sécheresses, les inondations et les variations des régimes pluviométriques menacent l'agriculture, les ressources en eau, les infrastructures et les moyens de subsistance dans toute la Corne de l'Afrique. Les investissements de l'Éthiopie dans l'hydroélectricité et l'irrigation doivent donc aller de pair avec une gestion durable de l'eau, la protection de l'environnement et l'adaptation au changement climatique.

Pour l'Éthiopie, valoriser pleinement le potentiel de l'Abay ne constitue pas seulement une priorité énergétique ou agricole. Il s'agit également d'un pilier stratégique de la souveraineté économique, de la sécurité alimentaire et du développement national à long terme.

Jeunesse et femmes : élargir les fondements du progrès national

La population jeune de l'Éthiopie représente une formidable possibilité de croissance économique, d'innovation et de renouveau national. Pour concrétiser ce potentiel, il ne suffit pas d'élargir l'accès à l'éducation : il faut également développer des compétences adaptées, créer des emplois productifs, soutenir l'entrepreneuriat et garantir une participation significative à la vie publique.

Le manque de possibilités d'emploi peut accentuer les frustrations, notamment lorsque les jeunes ont le sentiment d'être exclus des décisions qui déterminent leur avenir. Les investissements dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels, les compétences numériques et les secteurs à forte intensité de main-d'oeuvre permettraient de mieux adapter la formation aux besoins de l'économie.

Le renforcement des liens entre les écoles, les universités, les établissements de formation et les employeurs pourrait faciliter la transition entre les études et l'emploi. Le soutien à l'entrepreneuriat et aux petites entreprises permettrait également aux jeunes de transformer leurs compétences et leurs idées en activités économiques productives.

La participation des jeunes est tout aussi importante pour la réconciliation nationale, le développement communautaire et le débat public. Leur offrir de véritables possibilités de contribuer aux affaires publiques renforcerait la cohésion sociale et permettrait aux politiques nationales de mieux répondre à leurs priorités.

La participation des femmes constitue un autre élément essentiel d'un développement inclusif. L'élargissement de leur accès à l'éducation, à l'emploi, au financement, aux services publics et aux postes de responsabilité permettrait à un plus grand nombre de citoyens de contribuer au progrès national et améliorerait le bien-être des ménages.

Ces investissements revêtent une importance stratégique. Une population qualifiée, productive et économiquement autonome renforcerait les industries nationales, améliorerait la compétitivité des exportations et permettrait à l'Éthiopie de tirer davantage profit de l'expansion du commerce régional et international.

L'ambition nationale devient plus durable lorsque les citoyens ont une véritable place dans sa réalisation. L'autonomisation des jeunes et des femmes n'est donc pas seulement un objectif social : elle constitue un investissement dans la capacité productive, la stabilité et la prospérité à long terme de l'Éthiopie.

De l'ambition nationale à des résultats mesurables

La crédibilité du nouveau chapitre politique de l'Éthiopie dépendra, en définitive, de la mise en oeuvre des engagements pris. Le gouvernement doit traduire ses priorités en objectifs clairs, affecter les ressources en fonction des besoins nationaux et mettre en place des mécanismes permettant d'évaluer les progrès accomplis. La sécurité, l'emploi, la prestation des services publics, la responsabilité institutionnelle et la résilience économique devraient figurer parmi les principaux indicateurs de performance.

La publication régulière de rapports permettrait aux citoyens d'évaluer les engagements du gouvernement et de déterminer les domaines nécessitant des mesures correctives. Les autorités fédérales et régionales doivent coordonner leurs responsabilités tout en respectant leurs mandats constitutionnels et les réalités locales.

La consultation des communautés, des entreprises, des associations professionnelles et de la société civile peut améliorer la prise de décision et contribuer à identifier les problèmes émergents. Une gestion efficace des finances publiques, des systèmes de passation des marchés renforcés et des mesures efficaces de lutte contre la corruption permettraient de mieux garantir que les ressources limitées produisent des résultats significatifs.

Le gouvernement doit également trouver un équilibre entre les investissements dans les infrastructures à long terme et les besoins immédiats de la population. Les citoyens attendent une amélioration de l'accès aux soins de santé, à l'éducation, à une alimentation abordable, à l'emploi et à la sécurité personnelle. Les progrès dans ces domaines façonneront la confiance du public envers l'administration.

Les ambitions stratégiques et les responsabilités intérieures doivent se renforcer mutuellement. L'accès maritime peut élargir les possibilités économiques, mais sa pleine valorisation dépendra de la présence d'industries productives, d'institutions capables, d'une main-d'oeuvre qualifiée et d'un environnement politique stable.

L'épreuve décisive consistera à déterminer si les politiques nationales améliorent les conditions de vie des citoyens tout en renforçant la capacité de l'Éthiopie à défendre ses intérêts par un engagement pacifique et constructif.

En définitive, le nouveau chapitre politique quinquennal de l'Éthiopie offre l'occasion de consolider les fondements d'un État pacifique, démocratique et prospère. Sa réussite dépendra de la capacité du gouvernement à traduire son mandat électoral et la philosophie Medemer en progrès tangibles dans les domaines de l'unité nationale, de la sécurité, de la responsabilité institutionnelle et du niveau de vie.

Au coeur de l'ambition stratégique du pays se trouve l'accès souverain à la mer. S'il est poursuivi dans le cadre d'accords mutuellement avantageux, le développement de la connectivité maritime pourrait contribuer à réduire les contraintes commerciales, à renforcer la compétitivité des exportations et à approfondir l'intégration économique régionale, tout en favorisant une paix durable.

Au-delà de ses frontières, l'Éthiopie doit consolider ses relations constructives avec les États voisins, promouvoir la coopération dans les domaines du commerce, des infrastructures, de l'énergie et de la résilience climatique, et soutenir les initiatives régionales visant à prévenir les conflits. Son engagement auprès de l'Union africaine et de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) peut contribuer à la réalisation de ces objectifs, à condition de s'appuyer sur une diplomatie cohérente et des engagements concrets.

La responsabilité du gouvernement est donc à la fois nationale et régionale : bâtir un État auquel les citoyens font confiance, une économie qui élargit les possibilités et une politique étrangère qui défend les intérêts nationaux tout en respectant les intérêts légitimes des autres pays.

L'accès souverain à la mer peut être au coeur de l'ambition nationale de l'Éthiopie, mais l'unité nationale, la gouvernance démocratique et la transformation économique détermineront sa réussite.

Le critère ultime de réussite de l'État de Medemer sera sa capacité à transformer cette ambition en améliorations durables des conditions de vie des citoyens, tout en contribuant à une Corne de l'Afrique plus pacifique, plus stable et mieux intégrée sur le plan économique.