Ile Maurice: Grand-Baie Corinthians - Naissance d'une Dream Team

Basketteur au Real puis capitaine de l'USBBRH, Kevin Seebaluck a toujours été un mordu de sport. Après avoir fait du basket de 13 à 25 ans (en tant que meneur), il touche aussi au football, ayant failli rejoindre l'ASPL 2000 et le Cadets Club, mais c'est en Afrique du Sud, pendant ses études universitaires à Natal, qu'il va vraiment s'épanouir dans l'univers du ballon rond (comme arrière gauche ou milieu gauche).

En parallèle, c'est un passionné de voile, qui intégrera le London Corinthians Sailing Club au moment de s'établir en Angleterre où il résidera pendant 14 ans. Il représentera même Maurice en voile aux Jeux des îles de l'océan Indien en 2019 et aux Championnats d'Afrique en 2021 au Mozambique, dans la catégorie laser standard.

De retour à Maurice en 2016 après avoir pas mal roulé sa bosse, il prend de l'emploi comme Chief Financial Officer chez Ascencia et occupe désormais le poste de directeur financier de la compagnie immobilière Lango Real Estate. A côté de cela, il est président du club Grand-Baie Corinthians, un clin d'oeil au club londonien de voile dont il était membre.

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L'appel du football refait surface pour ce grand fan de Liverpool. Une nouvelle aventure débute alors. «Quand je suis revenu à Maurice, on a rejoint avec Silvain Armand (un camarade lui aussi revenu d'Angleterre), l'équipe des Young Devils», raconte Kevin Seebaluck. «Mais la Covid est passée par là et l'équipe s'est arrêtée. Avec mon ami Arasen Kallee on a alors formé l'équipe des Pamplemousses Corinthians. Au début on a lancé une équipe de jeunes en Beach soccer. On s'entraînait à Mont-Choisy.»

Le club se structure ensuite, avec l'émergence d'un projet de création d'une Master League pour les vétérans fin 2022, par la Mauritius Football Association. Début 2023, plusieurs acteurs du football vétéran discutent avec la MFA du projet de Master League. Les Vétérans de Grand-Baie fusionnent alors avec l'équipe de Kalee et Seebaluck pour donner naissance aux Grand-Baie Corinthians !

L'aventure débute avec Jonathan Edouard (ex-AS Rivièredu-Rempart et Club M) et un dénommé Fardeen, qui sont les premières stars de l'équipe, avec des joueurs régionaux. «Chaque équipe a son propre business model, nous on a décidé de mettre un coach, Arasen Kallee, et des entraînements réguliers, deux fois par semaine, avec deux principes fondamentaux : être régulier à l'entraînement pour jouer et ne jamais défendre les couleurs d'une équipe concurrente face à nous dans un tournoi», précise notre interlocuteur.

A team is born. Avec environ 40 matches par an à raison d'une rencontre par semaine, et des entraînements rigoureux. La discipline s'inscrit dans l'ADN du club. «Zamai mo ti content zoué football ziss pou bate baté, mo ene compétiter. To bisin touzour exizan avec to mem. Mo pa croire dans 'stars', mo croire dans travail», martèle Kevin Seebaluck.

La première saison de l'équipe s'avère très moyenne, sans vedette mais avec une très bonne condition physique. Grand-Baie Corinthians se qualifie néanmoins pour la Masters League A et s'incline en 8eᣵ de finale contre Beau-Bassin/ Rose-Hill aux tirs au but. «Mon grand ami Satar Moiyideen (ancien milieu de terrain du Sunrise SC) me persuade alors qu'il faut recruter...» Un mercato de rêve en découle : Sakoor Boodhun et son frère Swallay quittent Savanne, rejoints par Dario Sutton (ex-Sunrise), Patrick Lascar et Yousouf Hossenee (ex-Scouts). En 2024, ils seront ensuite rejoints par Dovic Margotton et Silvain Labavarde. L'équipe se métamorphose. Et juste avant le début de la Master League, Wesley Laboucherie (qui avait fait les beaux jours du Scouts Club et de l'Olympique Moka) intègre l'équipe tout comme la légende du Sunrise Eric Philogène.

Les frères Swallay et Sakoor Boodhun (à dr.) symbolisent la mentalité de la gagne qui anime l'équipe.

Les résultats sont impressionnants : en 9 matches de Masters League joués en 2025, GrandBaie Corinthians totalise 8 victoires et un nul (contre Fire Brigade) pour un seul but encaissé. Le titre de champion arrive logiquement. «Quand on a créé ce club, on voulait qu'il soit l'une des meilleures équipes de vétéran à Maurice et on peut dire qu'on a dépassé cet objectif. On est les champions de Maurice vétéran après avoir affronté des équipes solides, comme Fire, Cadets, La Police, Savanne...»

Seebaluck savoure de voir qu'un joueur comme Dario Sutton ne rate pas un entraînement tout comme Sakoor Boodhun, ces anciens joueurs de haut niveau éprouvant le besoin d'évoluer avec les meilleurs de leur catégorie. OFIM, Corex Solar, Beach House, Panini de Grand-Baie et ASPEN sont les partenaires qui aident le club. Sans oublier la troisième mi-temps, après chaque entraînement, qui a lieu chez Doun à Grand-Baie, qui est en quelque sorte leur Club House. Une question se pose. Qui pourra les déloger de leur piédestal ? Assurément, plus facile à dire qu'à faire !