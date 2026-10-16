Ile Maurice: Seize nouvelles infractions au couvre-feu relevées

Les opérations policières se poursuivent à travers l'île dans le cadre du couvre-feu imposé à la suite des incidents survenus depuis le mardi 13 octobre. Et 16 nouveaux cas de violation du couvre-feu ont été relevés, dont 11 ont donné lieu à des placements en détention.

Ces nouvelles infractions viennent s'ajouter aux différentes interventions effectuées par les forces de l'ordre depuis le début des troubles. Le précédent bilan officiel faisait état de 42 arrestations, dont un mineur, avec 37 personnes maintenues en détention. Ce qui fait un total de 166 personnes arrêtées jusqu'à présent dont 18 sont des mineurs.

Les contrôles se poursuivent dans plusieurs régions du pays, notamment à travers des patrouilles mobiles et des points de contrôle destinés à faire respecter les restrictions de circulation. Les policiers restent également mobilisés pour prévenir tout nouveau débordement et assurer la sécurité publique.

Depuis mardi, plusieurs personnes ont été interpellées pour non-respect du couvre-feu, participation présumée à des émeutes et dégradations de biens publics. Les enquêtes se poursuivent afin d'établir les responsabilités individuelles dans les différents incidents.