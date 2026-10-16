Ile Maurice: Des dégâts matériels estimés à Rs 45 millions

Quatre jours à l'arrêt, Rs 45 millions de dégâts matériels et Rs 6 millions de manque à gagner. Le Metro Express se relève difficilement des violences qui ont frappé plusieurs de ses infrastructures. Après une interruption prolongée, les trains reprendront du service aujourd'hui, samedi 17 octobre, de 7 à 17 heures. Un horaire identique sera appliqué dimanche, avant un retour à la normale le lundi 19 octobre, entre 6 heures à 19 heures.

C'est le ministre du Transport, Osman Mahomed, qui a annoncé cette reprise hier, à la station de Beau-Bassin, après une visite à Barkly pour constater l'étendue des dégâts. Face aux inquiétudes des usagers, il s'est voulu rassurant : «Mo ti anvi rasir tou bann voyazers, li safe pou voyaz dan Metro.»

Mais derrière cette reprise se cache un chantier de réparation qui s'annonce long et coûteux. Les stations de Coromandel, Barkly et Vandermeersch ont été particulièrement touchées par les actes de vandalisme. Le montant des dégâts aux infrastructures est évalué à Rs 45 millions, tandis que l'interruption du service a entraîné un manque à gagner supplémentaire d'environ Rs 6 millions.

À Barkly, une machine indisponible pendant un an

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Le cas de Barkly illustre l'ampleur des difficultés. L'Automatic Vending Machine, utilisée pour l'achat des tickets de métro, a été endommagée. Son remplacement ne pourra pas se faire rapidement. «Une commande a déjà été passée, mais il faudra attendre environ un an pour obtenir une nouvelle machine», a expliqué le ministre Mahomed. Les caméras de surveillance (CCTV) et les écrans d'information destinés aux passagers ont également subi des dommages.

Pour maintenir le service, malgré ces équipements hors d'usage, des agents seront déployés à Coromandel, Barkly et Vandermeersch afin de vendre des cartes prépayées à Rs 100, contre Rs 150 habituellement. Ils seront placés sous protection policière, avec un renforcement de la sécurité autour des trois stations.

Le maire de Beau-Bassin-Rose-Hill, Toussaint André, a appelé à un retour rapide à la normale. De son côté, le Chief Executive Officer de Metro Express, Rishikesh Brojmohun, a annoncé qu'un système de paiement sans espèces (cashless) était à l'étude, avec une mise en oeuvre envisagée dans environ sept mois.

La reprise annoncée aujourd'hui marque donc une première étape, mais le retour au fonctionnement normal dépendra de la remise en état des équipements endommagés.