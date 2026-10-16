Ethiopie: Mise en place d'un gouvernement provisoire pour une durée de six mois dans la région du Tigray

Addis Ababa — Le gouvernement fédéral éthiopien a mis en place une administration provisoire d'une durée de six mois pour la région du Tigray.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le cabinet du Premier ministre a indiqué que cette administration avait pour mission de rétablir la paix et la stabilité, de reconstruire les infrastructures endommagées, de rétablir les services publics et de préparer la région à des élections libres et transparentes.

Cette décision fait suite à une résolution de la Chambre de la Fédération et à une décision contraignante prise par la suite par le Conseil des ministres du gouvernement fédéral visant à mettre en place une administration provisoire pour la région, selon le cabinet du Premier ministre.

Le communiqué indique que les efforts répétés visant à résoudre le conflit dans la région du Tigray dans le cadre de l'accord de Pretoria ont été entravés par les dirigeants du TPLF.

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Le communiqué mentionne que les dirigeants du TPLF ont rejeté la paix et déclenché une guerre destructrice pour la quatrième fois, soulignant que celle-ci s'était une nouvelle fois soldée par la défaite du groupe.

Il a en outre souligné que la population du Tigray devait briser le cycle des conflits pour parvenir à une paix durable, exercer son droit à l'autonomie et bénéficier des opportunités de développement qui lui ont longtemps été refusées.

À cette fin, le communiqué a insisté sur la nécessité pour le Tigray de renforcer sa place au sein du système fédéral éthiopien, de maintenir la paix, de donner la priorité au développement et d'approfondir l'unité avec les autres peuples du pays.

Afin de faciliter la réalisation de ces objectifs aussi rapidement que possible, le gouvernement fédéral a mis en place une administration provisoire pour la région du Tigray en vertu d'un règlement du Conseil des ministres.

Le communiqué ajoute qu'au-delà de la sécurité et du redressement institutionnel, l'administration a pour mandat de promouvoir la réconciliation sociale, de préparer les communautés à la reconstruction, de coordonner les activités médiatiques et d'organiser des forums publics. Elle s'efforcera également de garantir que les prochaines élections se déroulent dans le calme et soient inclusives.

Le communiqué précise que cette administration doit agir dans le respect des intérêts nationaux de l'Éthiopie, de son intégrité territoriale et des intérêts fondamentaux de la population du Tigray.

Son mandat se limitera à la gestion courante des affaires publiques et à la mise en place des conditions nécessaires à la tenue d'élections, à l'exclusion de toute décision stratégique à long terme, jusqu'à la mise en place d'un gouvernement régional démocratiquement élu.

Cette administration fonctionnera sous la direction et la supervision du gouvernement fédéral.

Dirigeants nommés

Les personnalités suivantes ont été nommées à la tête du gouvernement d'intérim :

Assefa Abreha Hagos -- Directeur général de l'Administration et des Services publics

Dr Tewodros Aregawe W/Selassie -- Directeur général de l'Économie et de la Reconstruction

Général de brigade Gebre-Egziabher Beyene Hailu -- Directeur général de la Paix et de la Sécurité

Redae Halefom W/Selassie -- Directeur général des Affaires politiques et de la Mobilisation publique

Dr Shishay Amare -- Maire de la ville de Mekelle

Le gouvernement fédéral fournira aux personnes nommées des orientations politiques, un encadrement et un soutien, tout en assurant le suivi de la mise en oeuvre de leurs responsabilités.

Cette période de transition de six mois place la paix, le rétablissement des institutions, la reconstruction et les préparatifs en vue d'une élection inclusive au coeur des efforts visant à ramener le Tigray à une gouvernance régionale régulière et à un retour à la normale.