Le 14 octobre 2026, le président Abdel Fatah El-Sissi a répondu aux avertissements lancés par le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, selon lesquels l'Égypte perdrait la péninsule du Sinaï si elle attaquait Israël. El-Sissi a affirmé que son pays s'était battu pour son territoire, qu'il n'avait pas l'intention d'annexer le moindre territoire et qu'il ne souhaitait que la sécurité et la stabilité. La déclaration d'El-Sissi repose sur le principe diplomatique solide selon lequel les États ne doivent pas porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'un autre pays pour défendre leurs propres intérêts, leur propre intégrité territoriale et leur propre sécurité.

L'Éthiopie n'a jamais proféré la moindre menace d'occupation ou d'attaque du territoire égyptien. La construction et l'exploitation du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) sur le Nil Bleu constituent un projet de développement en Éthiopie qui s'achèvera en septembre 2025 grâce au sang, à la sueur et aux larmes des Éthiopiens. La controverse autour du GERD porte uniquement sur le remplissage et l'exploitation du barrage, la sécurité de l'approvisionnement en eau en aval et l'absence d'accord de coopération commun -- et non sur une revendication de l'Éthiopie sur un quelconque territoire égyptien.

L'Éthiopie n'a jamais nié le droit de l'Égypte aux eaux du Nil en vertu du droit international. L'Éthiopie dispose également d'un droit souverain incontestable de développer ses ressources en eau et de produire de l'énergie hydroélectrique pour son économie, conformément à la Convention des Nations unies de 1997 sur les cours d'eau, qui impose aux pays riverains de faire un usage équitable et raisonnable des ressources en eau partagées et de ne causer aucun préjudice significatif ce faisant. Tout comme il l'a fait auprès d'Israël, El Sisi devrait adresser à l'Éthiopie un message similaire de coexistence pacifique : « L'Égypte ne veut pas la guerre avec l'Éthiopie.

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L'Égypte n'a aucune prétention territoriale sur l'Éthiopie. L'Égypte respecte la souveraineté de l'Éthiopie et attend la même chose de sa part. L'Égypte ne soutient pas et ne soutiendra aucun groupe terroriste ni aucun pays qui parraine des groupes terroristes pour commettre des actes de terrorisme en Éthiopie, ni ne leur fournit secrètement des armes et d'autres équipements militaires sous le couvert de la nuit ou de toute autre manière. Les différends entre les deux pays doivent être réglés par la négociation, le droit international, la coopération technologique et des garanties de sécurité mutuelles. »

En effet, c'est selon ce principe que l'Égypte doit traiter avec Israël, l'Éthiopie et tous les autres pays de la Corne de l'Afrique. Trois principes contenus dans la déclaration du président El-Sissi méritent d'être soulignés.

Premièrement, il estime que le Sinaï appartient à l'Égypte et que son intégrité territoriale doit être préservée. Deuxièmement, il affirme que l'Égypte souhaite défendre son territoire, et non annexer celui d'autrui. Troisièmement, la sécurité nationale de l'Égypte ne doit pas se faire au détriment de la souveraineté d'un autre État. Ces trois principes s'appliquent également à l'Éthiopie.L'Égypte ne peut raisonnablement exiger qu'Israël respecte le territoire égyptien tout en traitant le développement par l'Éthiopie d'un barrage sur le territoire éthiopien comme une menace justifiant une action militaire coercitive.

L'Éthiopie a publiquement déclaré à maintes reprises qu'elle est prête à répondre aux préoccupations légitimes de l'Égypte concernant la sécurité de l'eau en aval par le biais de négociations pacifiques dans un esprit de fraternité, de respect mutuel et d'accords juridiques contraignants qui protègent les intérêts légitimes de l'Éthiopie, du Soudan et de l'Égypte. L'Éthiopie ne nie pas que les eaux du Nil soient essentielles à l'agriculture, à l'approvisionnement en eau potable, à l'industrie et à l'économie nationale égyptiennes. Il n'en reste pas moins que l'Égypte dépend fortement du Nil, tandis que l'Éthiopie est la principale source des eaux du Nil Bleu ; 86 % des eaux du Nil proviennent d'Éthiopie.

Les préoccupations de l'Égypte en matière de sécurité ne lui confèrent pas un droit de veto sur le développement de l'Éthiopie. Ces réalités géographiques établissent un besoin commun de coopération économique, et non un droit exclusif pour l'Égypte de déterminer comment l'Éthiopie développe ses ressources en eau. Le GERD est la source d'énergie de l'Éthiopie pour produire de l'électricité et stimuler son développement économique.

La principale préoccupation, à savoir que le GERD puisse avoir un impact sur la programmation des rejets d'eau de son réservoir en période de sécheresse, peut être résolue grâce à un processus transparent d'échange d'informations, à une exploitation coordonnée du barrage, à un régime rigoureux de sécurité du barrage et à un système conjoint de gestion de la sécheresse.En janvier 2020, dans une déclaration commune de l'Égypte, de l'Éthiopie, du Soudan, des États-Unis et de la Banque mondiale, certains points d'accord ont été définis, notamment le remplissage progressif du réservoir, la gestion de la sécheresse, l'exploitation à long terme du barrage, la coordination, l'échange d'informations et le règlement des différends.

L'Éthiopie reste fermement attachée à son engagement de faire valoir son droit au développement et de veiller à ce que son utilisation légitime des ressources en eau partagées soit reconnue. La Déclaration de principes de 2015 entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan, ainsi que les principes du droit international relatifs aux cours d'eau, fournissent un cadre de solution. Les principes énoncés par la Déclaration et le droit relatif aux cours d'eau stipulent que les eaux du Nil peuvent être utilisées de manière juste et raisonnable, grâce à la coopération et à la diligence requise, afin de ne causer aucun préjudice aux autres États. Il est important de noter que le droit à la sécurité hydrique de l'État en aval n'équivaut pas à un droit illimité de contrôler les ressources en eau en amont.

De même, la souveraineté en amont ne peut signifier que les conséquences en aval peuvent simplement être ignorées. La seule issue à cette impasse réside dans la négociation de règles pratiques, fondées sur des données factuelles et réciproques. Menaces égyptiennes et rumeurs de guerre contre l'Éthiopie au sujet du Nil L'argument selon lequel l'Égypte devrait adopter une approche pacifique vis-à-vis de l'Éthiopie ne repose ni sur des spéculations ni sur des conjectures.

Il existe un long historique, bien documenté, de la rhétorique égyptienne, des mises en garde concernant des options militaires et des signaux militaires régionaux liés au différend sur le Nil. Il est essentiel de distinguer une menace, une déclaration de politique générale et une décision concrète de recourir à la force. Les faits démontrent pourquoi l'Éthiopie a des raisons de prendre au sérieux la rhétorique incessamment hostile de l'Égypte. En 1979, le président Anwar Sadat avait averti que l'Égypte n'accepterait pas passivement une menace pesant sur son approvisionnement en eau.

Il a déclaré de manière théâtrale : « Si l'Éthiopie prend la moindre mesure visant à nous priver de notre droit à l'eau du Nil, nous n'aurons d'autre choix que de recourir à la force. » En 2013, lors d'une réunion télévisée, le président Mohamed Morsi a proclamé que l'Égypte soutiendrait les forces militantes en Éthiopie et irait même jusqu'à attaquer le barrage. Au cours des sept dernières années, le président El-Sissi a averti que toute atteinte à la sécurité de l'Égypte en matière d'eau du Nil constituait une ligne rouge, et que les conséquences affecteraient l'ensemble de la région.

Pour ne pas paraître trop agressif, El-Sissi a également tenu un double discours, affirmant qu'il préférait la diplomatie à la force militaire, et que l'Égypte reconnaissait le droit de l'Éthiopie à produire de l'électricité, à condition que la sécurité de l'Égypte en matière d'eau reste intacte. Recourir à la puissance militaire égyptienne contre l'Éthiopie n'est pas une option.

Les défaites subies par l'Égypte lorsque ses forces ont envahi l'Éthiopie au XIXe siècle devraient servir de leçon et dissuader de recourir à la force militaire. Par le passé, l'armée égyptienne a lancé des campagnes visant à accroître l'influence égyptienne dans la Corne de l'Afrique, qui comprend la mer Rouge et les hauts plateaux éthiopiens. L'histoire nous enseigne que le recours à l'action militaire contre l'Éthiopie ne fera pas de l'Égypte le pays dominant, ne garantira pas son usage exclusif des eaux du Nil et ne résoudra pas les différends entre les deux pays pour instaurer une paix durable.

Le khédive d'Égypte, Ismaïl Pacha, a entrepris une invasion de l'Empire éthiopien par des moyens militaires en 1874 et 1876 dans le but de prendre le contrôle de l'ensemble du bassin du Nil afin de bâtir un empire en Afrique. Lors de la bataille de Gundet (1875), les forces éthiopiennes ont écrasé les forces égyptiennes.

Un historien de renom a fait remarquer : « Les armées égyptiennes, souvent commandées par des officiers européens et américains, ont été vaincues et pratiquement anéanties à plusieurs reprises par les forces éthiopiennes menées par l'empereur Yohannes. » Lors de la bataille de Gura (1876), les forces éthiopiennes ont mis en déroute les forces égyptiennes envahissantes. Un historien a noté : « La bataille de Gura, qui s'est déroulée six mois plus tard [Gundet], confirme la supériorité militaire de l'armée éthiopienne. » Un autre a ajouté : « Yohannes a affronté les Égyptiens à Hamasien et les a vaincus de manière décisive à Gura au cours d'une bataille de trois jours, du 7 au 9 mars 1876. »

Lors de la bataille d'Adoua contre l'Italie coloniale, qui eut lieu le 1er mars 1896, les Éthiopiens anéantirent en quelques heures seulement une armée européenne moderne et lourdement armée. Un historien contemporain très réputé écrivit : « Contrairement à la campagne de Napoléon en Russie, la campagne d'Adoua s'est soldée par une victoire.

C'est cela, la grandeur. »La leçon historique apprise ici est que l'Éthiopie ne peut pas être considérée comme un pays qui se plierait devant ses ennemis en raison d'une supériorité militaire. Un équipement militaire supérieur ne garantit pas l'atteinte d'objectifs stratégiques. Les invasions lancées par l'Égypte contre l'Éthiopie au dix-neuvième siècle n'ont pas réussi, et dans toute nouvelle guerre menée contre l'Éthiopie, le résultat sera le même. Il n'est pas exagéré de comparer les guerres d'Israël aux campagnes menées par l'Égypte au XIXe siècle contre l'Éthiopie.

Lors de la guerre des Six Jours de juin 1967, l'Égypte fut vaincue par Israël et ses alliés arabes. L'effondrement de l'armée égyptienne s'est produit dans le Sinaï, et Israël s'est emparé de la péninsule du Sinaï. Lors de la guerre d'octobre 1973, l'Égypte a remporté des victoires initiales en traversant le canal de Suez et en perçant les défenses israéliennes dans le Sinaï. Israël riposta, traversa le canal de Suez et encercla la troisième armée égyptienne.

Le Sinaï fut finalement récupéré par l'Égypte par la voie diplomatique, après la signature du traité de paix égypto-israélien de 1979, lorsque Israël se retira du Sinaï en 1982. L'importance stratégique et les implications politiques de cette guerre résident dans le fait qu'elle a permis à l'Égypte de récupérer le Sinaï grâce à la diplomatie et à l'accord de paix de 1979. Dans le différend sur le Nil, la forme de l'Égypte est telle que sa propre histoire prouve l'utilité de passer d'une confrontation militaire à une résolution diplomatique. L'Égypte a récupéré le Sinaï grâce à la diplomatie et à un accord de paix après certaines actions militaires.

L'Égypte n'a pas besoin d'être dans un état de guerre permanent avec Israël. Une intervention militaire contre l'Éthiopie ne permettra ni à l'Égypte de dominer le Nil, ni de garantir la sécurité de son approvisionnement en eau, ni de contraindre l'Éthiopie à devenir un État colonial ou satellite. Plutôt que de menacer de guerre et d'attaquer l'Éthiopie, le président el-Sissi devrait donner un signal fort à l'Éthiopie et aux pays du bassin du Nil concernant la coexistence pacifique et la prospérité grâce à l'utilisation équitable de l'eau du Nil. En effet, l'Égypte devrait signer l'Accord-cadre coopératif qui établit un cadre institutionnel pour coordonner la gestion à l'échelle du bassin et le développement du Nil.

Le Nil ne doit pas être un obstacle entre l'Éthiopie et l'Égypte ; il devrait au contraire devenir le lien entre les deux nations. Unies par de nombreux points communs, tels que l'histoire du fleuve et l'économie, les deux nations devraient unir leurs forces pour faire de l'eau du Nil un moteur de paix et de prospérité. L'Éthiopie ne sera jamais menacée ni intimidée militairement par l'Égypte dans son utilisation légitime du Nil. Il est certain que l'Éthiopie n'a ni l'intention ni le désir de menacer ou de déstabiliser l'Égypte, ni d'utiliser des moyens militaires pour dicter à l'Égypte la manière dont elle doit se développer.

Les événements liés à Gundet et à Gura montrent que l'Éthiopie ne se laissera pas intimider au point de renoncer à sa souveraineté. Les événements entourant la guerre israélo-arabe montrent que la victoire ou la défaite sur le champ de bataille ne résoudront pas nécessairement les problèmes politiques en jeu. La restitution du Sinaï illustre les avantages de la diplomatie et des accords. Une véritable victoire est celle qui préserve la paix et la souveraineté d'une nation. L'histoire des Éthiopiens montre qu'ils ont toujours été forts et unis dans la défense de leur patrie.

Que ce soit lors de la bataille de Gundet et de Gura ou de celle d'Adoua, le peuple éthiopien a démontré sa capacité à organiser ses troupes et à tirer parti de terrains difficiles pour repousser ses ennemis. La défense de l'Éthiopie contre l'invasion de la Somalie en 1977-1978 offre un exemple supplémentaire de la capacité des Éthiopiens à résister et à repousser les envahisseurs. L'une des leçons à tirer de ces batailles est que, chaque fois que la souveraineté de l'Éthiopie a été remise en cause, son peuple a toujours fait preuve d'une grande détermination, d'une grande résilience et d'une grande capacité à défendre son territoire.

Cette glorieuse tradition fait partie intégrante de chaque Éthiopien, mais la leçon la plus importante qu'elle nous enseigne est que la plus grande victoire est celle qui est remportée sans combat. Toutefois, si le combat devient inévitable, chaque Éthiopien est prêt à se battre pour sa patrie, rendant ainsi les Forces de défense nationale éthiopiennes invincibles. Que faire ?

L'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan devraient s'engager à la non-agression -- en promettant de ne pas recourir à la menace ou à l'usage de la force les uns contre les autres, en violation de la Charte des Nations Unies, de ne pas soutenir d'actes de terrorisme dirigés contre l'un ou l'autre, et de s'abstenir de toute action susceptible de déstabiliser la région. Les trois pays devraient mettre en place des mécanismes concrets pour le partage d'informations, la garantie de la sécurité des barrages, l'atténuation des risques liés à la sécheresse et la coordination de la gestion des réservoirs.

Il est essentiel de garantir le droit de l'Éthiopie à gérer ses ressources en eau de manière équitable et raisonnable, tout en tenant compte des préoccupations des pays situés en aval. Les divergences techniques peuvent être résolues par la négociation et la concertation. Par ailleurs, des échanges militaires réguliers ainsi qu'un dialogue -- sous l'égide de l'Union africaine devraient être instaurés, permettant d'aborder les questions en litige dans un esprit de bonne foi et de bonne volonté.

Si la revendication de l'Égypte est que le respect de la souveraineté territoriale élimine la possibilité d'une guerre, alors l'Égypte devrait considérer l'Éthiopie dans des circonstances similaires. Si l'Égypte pense que sa sécurité est mieux garantie par des négociations pacifiques entre elle-même et Israël, alors l'Éthiopie doit être considérée dans des conditions similaires.

Cela ne devrait pas consister en une perte pour l'Égypte ou une victoire pour l'Éthiopie ; il s'agit de parvenir à une solution où aucun des deux pays n'est contraint de choisir entre son propre développement et la sécurité de son voisin. Les dirigeants égyptiens devraient voir le paradoxe -- l'ironie -- qu'il y a à faire une déclaration affirmant qu'ils n'ont aucun plan secret contre Israël alors que des menaces militaires font toujours partie du discours public concernant l'utilisation par l'Éthiopie des eaux du Nil. Le président El-Sisi a articulé une politique qui vaut la peine d'être suivie : l'Égypte n'a pas besoin de la terre d'un autre pays pour sa sécurité.

L'Éthiopie n'a pas besoin que l'Égypte se sente insecuée pour pouvoir se développer. Le Nil doit être géré par la coopération, non par la coercition ; par l'accord, non par les menaces ; et par le respect, non par les animosités historiques. Telle est la politique de paix que l'Égypte doit appliquer à l'Éthiopie -- et le test auquel sa rhétorique doit être soumise. Unissons nos mains et veillons à ce que nous prospérions tous en tant que pays du bassin du Nil et faisons de chacun de nous un NIL GRAND !