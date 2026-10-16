Ethiopie: Le pays et l'UE réaffirment leur engagement en faveur de la coopération pour le progrès économique et la stabilité régionale

Addis Ababa — La délégation éthiopienne a rencontré le commissaire européen chargé des partenariats internationaux, Jozef Síkela, en marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui se tiennent actuellement.

Les discussions ont porté sur les progrès économiques de l'Éthiopie, la situation dans les régions du nord du pays, ainsi que sur les possibilités de renforcer l'alignement sur les priorités de développement et de pérenniser la coopération entre l'Éthiopie et l'Union européenne (UE).

Le commissaire Síkela a réaffirmé le ferme engagement politique de l'UE envers l'Éthiopie, reconnaissant ce pays comme un pilier essentiel de stabilité et un partenaire fiable dans la Corne de l'Afrique, en particulier dans la région de la mer Rouge, dans un contexte de fragilité persistante et de défis régionaux en constante évolution.

Il a également réaffirmé le soutien constant de l'UE à la stabilité et au développement de l'Éthiopie, soulignant le rôle stratégique de ce pays dans la promotion de la stabilité et de la coopération régionales.