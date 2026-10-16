Ethiopie: L'Éthiopie envisage de jouer un rôle plus important sur les marchés financiers et d'investissement africains - Le président de l'Assemblée nationale

Addis Ababa — L'Éthiopie s'impose comme une destination d'investissement et un marché financier de plus en plus importants en Afrique, grâce aux réformes économiques et au développement des partenariats d'investissement transfrontaliers, a déclaré Ahmed Shide, président de la Chambre des représentants du peuple.

S'exprimant cet après-midi à Addis-Abeba lors de la tournée de présentation aux investisseurs éthiopiens consacrée à l'introduction en bourse de la raffinerie de pétrole Dangote, organisée par la Bourse éthiopienne (ESX) en collaboration avec Dangote Industries Limited, M. Ahmed a déclaré que les réformes économiques de l'Éthiopie ouvraient de nouvelles opportunités aux investisseurs nationaux et internationaux.

Ces réformes renforcent également la capacité de l'Afrique à financer son propre développement, a précisé le président de l'Assemblée.

« Grâce à une économie en expansion, à des réformes en cours et à un secteur privé en pleine croissance, nous envisageons que l'Éthiopie devienne une destination d'investissement et un marché financier de plus en plus importants en Afrique. »

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Il a souligné que la création de l'Autorité éthiopienne des marchés de capitaux, de la Bourse éthiopienne et des infrastructures de marché connexes constituait des étapes clés dans la modernisation du système financier du pays et la mobilisation de capitaux à long terme.

« Le marché des capitaux éthiopien, en plein essor, offre des opportunités considérables aux investisseurs nationaux et internationaux, aux institutions financières et aux entreprises », a-t-il déclaré.

Ahmed a ajouté que l'introduction de l'offre publique initiale de Dangote Petroleum Refinery auprès d'investisseurs éthiopiens éligibles témoigne du potentiel croissant des entreprises et des investisseurs africains à s'engager au-delà des frontières nationales.

L'orateur a en outre souligné que la confiance des investisseurs, la transparence, la coopération réglementaire et une protection solide des investisseurs sont essentielles à la mise en place d'un marché des capitaux crédible et durable, d'autant plus que les émissions de titres dépassent de plus en plus les frontières nationales.

Il s'est dit convaincu que l'expansion économique du pays, les réformes en cours et la croissance du secteur privé renforceraient sa position dans le paysage de l'investissement en Afrique, et a invité les entreprises et institutions financières internationales à participer à cette transformation.

« Nous accueillons les entreprises et les institutions financières internationales qui souhaitent participer à cette transformation et contribuer au développement de notre marché des capitaux. »

S'exprimant à cette occasion, Aliko Dangote, président du groupe Dangote, a pour sa part réaffirmé son engagement à développer les investissements en Éthiopie.

« Nos investissements en Éthiopie n'ont pas de limite », a-t-il déclaré, soulignant la volonté du groupe de réinvestir ses bénéfices localement et de construire un partenariat à long terme qui soutienne la transformation économique du pays.

« Notre partenariat en Éthiopie est un partenariat très harmonieux. Il ne s'agit pas de venir gagner de l'argent pour ensuite le retirer du pays, non. Tout ce que nous gagnons ici, non seulement nous l'investissons, mais nous apportons également davantage d'investissements », a-t-il affirmé.