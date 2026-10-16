Soudan: La Coalition soudanaise pour l'Éducation pour Tous participe au forum du réseau INEE à Nairobi

16 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La Coalition soudanaise pour l'Éducation pour tous a participé au forum du Réseau inter-agences pour l'éducation en situations d'urgence (INEE), organisé récemment à Nairobi.

Le directeur général de la coalition, M. Nagi Mansour a indiqué à SUNA que le forum, intitulé « Travailler mieux ensemble : transformer le pouvoir, transformer les systèmes », s'est achevé après trois jours de dialogue, d'apprentissage et de coopération. Il a réuni 170 participants issus de 21 pays, sous l'organisation de l'INEE, de l'université de Nairobi et du ministère kenyan de l'Éducation.

Les participants ont examiné les moyens de construire un secteur de l'éducation en situations d'urgence plus équitable et durable, ainsi que la redistribution des ressources, du pouvoir et de l'influence. La « transformation du pouvoir » implique de passer de la simple consultation à un partage effectif du leadership, de redistribuer les ressources et d'instaurer une redevabilité ascendante, et non uniquement descendante.

Les organisateurs ont remercié les participants pour leurs contributions et appelé à poursuivre la coopération afin de traduire ces visions en actions concrètes.

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