Soudan: Un Soudanais parmi les lauréats de la 12e édition du prix Katara du roman arabe

16 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 La Fondation du quartier culturel Katara a annoncé, mercredi à Doha, les lauréats de la 12e édition du prix Katara du roman arabe 2026, lors d'une cérémonie organisée à l'Opéra de Katara, en présence de ministres, d'ambassadeurs, d'écrivains, de médias et d'un large public.

Dans la catégorie des romans arabes publiés, le Soudanais Mohand Rajab Al-Dabi a été récompensé pour son roman Le siège de la gazelle Waw, aux côtés de l'Égyptienne Samar Nour et de la Saoudienne Maha Abdelaziz Al-Yamani. Chaque lauréat reçoit 30 000 dollars, ainsi que la traduction de son oeuvre en anglais.

Dans la catégorie des romans inédits, ont été primés l'Algérienne Sarah Salti, la Palestinienne Houda Al-Mashharawi et le Saoudien Nasser Al-Sharif. Trois études de critique romanesque ont également été distinguées, tandis que la catégorie du roman jeunesse a récompensé trois auteurs, chacun recevant 15 000 dollars.

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Le directeur général de Katara, Dr Khalid bin Al-Sulaiti a souligné le record de 2 610 candidatures cette année, dont 1 488 romans inédits, témoignant de la confiance des créateurs arabes envers ce prix. Il a également salué le lancement de la Semaine mondiale du roman, du 13 au 20 octobre, initiative portée par Katara et reconnue par l'UNESCO avec le soutien de l'ALECSO.

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