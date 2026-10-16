Cote d'Ivoire: Cinéma - Le film « Ébinto » replonge le public dans les années 1970

Les spectateurs des salles 5 et 6 du cinéma Pathé de Cap-Sud, à Marcory, à Abidjan, ont chaleureusement applaudi le film « Ébinto » lors de son avant-première, dans la soirée du jeudi 15 octobre 2026. D'une durée de 1 heure et 55 minutes, le long métrage, adapté du roman « Les Frasques d'Ébinto », a replongé le public dans les années 1970.

Les spectateurs ont ainsi voyagé dans la région du Sud-Comoé, précisément à Grand-Bassam et au village d'Akounougbé, dans la commune d'Adiaké, où se déroulent les différentes scènes du film.

Réalisé par Luc Gnépa et co-produit par Charly Kodjo, fondateur d'Instant2Vie Studio, en collaboration avec la Nouvelle chaîne ivoirienne (Nci), ce long métrage a su restituer l'univers du roman culte de l'écrivain ivoirien Amadou Koné.

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Durant la projection, « Ébinto » a suscité de vives réactions dans la salle. Emportés par le scénario d'Armand Gauz, les spectateurs n'ont pu contenir leurs émotions. Les principaux acteurs, Ephraïm Oka, Armande Lô et Maud Guerard, qui incarnent respectivement Ébinto, Monique et Murielle, ne se sont pas contentés de jouer leurs rôles. Grâce à leurs performances, ils ont su se fondre dans leurs personnages au point de faire oublier leur propre identité.

Tout jeune, Ébinto, orphelin de père, découvre la ville à l'occasion de ses études. Grâce à son bon caractère, à son ardeur au travail et à son intelligence, il parvient à s'y faire une place et nourrit le rêve d'un avenir meilleur.

Épris de Murielle, une jeune fille issue d'une famille aisée, il a cependant, au cours d'une nuit de désir intense, une relation avec Monique, la fille de son tuteur, qu'il considère comme sa petite soeur.

Après sa réussite au Brevet d'études du premier cycle (Bepc), il retourne à Akounougbé pour les vacances. À son insu, Murielle est envoyée en Europe pour poursuivre ses études, tandis que Monique lui annonce qu'elle est enceinte.

Rongé par le chagrin provoqué par le départ de Murielle et par la grossesse non désirée de Monique, Ébinto, jusque-là enfant sage, poli et serviable, devient un être insensible. Son changement d'attitude conduit à l'interruption de la grossesse de Monique.

Lorsqu'il décide de se ressaisir et de prendre désormais soin de Monique, devenue son épouse par la force des choses, il la perd dans un accident. Dévasté par sa mort soudaine, Ébinto parvient finalement à retrouver Murielle et fonde avec elle une grande famille.

Malgré les années qui passent, Ébinto ne parvient jamais à oublier le mal qu'il a fait à Monique. Plus encore, l'un de ses fils noue une relation avec une jeune fille qui ressemble trait pour trait à Monique. Le souvenir de celle qu'il considérait comme sa « petite sœur » continue ainsi de le hanter.

Les félicitations des autorités

Lors de l'avant-première, le jeudi 15 octobre 2026, le film « Ébinto », produit à 90 % grâce à des financements locaux, a reçu les félicitations des autorités ivoiriennes, notamment celles de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, et du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.

Françoise Remarck a exprimé sa fierté et sa gratitude pour le travail accompli autour de ce film ivoirien. Elle a souligné l'importance de préserver la mémoire et le patrimoine culturel. Tout en espérant un succès international et une suite potentielle, elle a également remercié l'ensemble de l'équipe de production.

De son côté, Amadou Coulibaly a indiqué que la Côte d'Ivoire ambitionne de devenir un acteur majeur de la cinématographie. Dans cette perspective, et afin de promouvoir les œuvres ivoiriennes et de renforcer l'écosystème culturel, il a révélé que des discussions sont en cours avec les chaînes de télévision en vue de favoriser la diffusion des productions locales.

Il a également souligné que la synergie entre les différents ministères et secteurs d'activité est encouragée pour soutenir cette ambition.

Pour conclure, il a annoncé les dates de la prochaine édition du Salon international du contenu audiovisuel (Sica), une plateforme panafricaine dédiée au cinéma, à l'audiovisuel et aux industries créatives. L'événement se tiendra du 26 au 28 novembre 2026 à Abidjan.