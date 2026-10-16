Cote d'Ivoire: Santé maternelle - 17 professionnels formés autour de la mine d'Ity

Dans le cadre du projet AUBE ITY, la mine d'Ity a financé la formation de 17 professionnels de santé aux soins obstétricaux et néonatals d'urgence. L'initiative vise à améliorer la prise en charge des mères, des nouveau-nés et des enfants dans le département de Zouan-Hounien.

Dix-sept professionnels de santé ont reçu leurs diplômes, le 15 octobre 2026, à la Direction départementale de la Santé de Zouan-Hounien. Ils ont été formés aux soins obstétricaux et néonatals d'urgence, dans le cadre du projet AUBE ITY, destiné à renforcer la prise en charge des femmes enceintes, des nouveau-nés et des enfants dans les communautés riveraines de la mine d'Ity, dans la région du Tonkpi.

Cette formation a été financée par la mine d'Ity, exploitée par Endeavour Mining, en collaboration avec l'ONG Health Partners International Canada (HPIC), l'Organisation humanitaire d'aide à la santé en Afrique (OHASA) et le district sanitaire de Zouan-Hounien.

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Pour Drissa Soro, directeur général de la mine d'Ity, cette initiative répond à un besoin concret sur le terrain. « Dans une urgence obstétricale, les professionnels de santé doivent pouvoir agir avec confiance et disposer des moyens adaptés », a-t-il indiqué. Il a également souligné l'importance de la collaboration avec les acteurs sanitaires locaux pour répondre durablement aux besoins des familles.

Six structures de santé concernées

Doté d'un financement d'environ 30 millions de FCFA, soit 50 000 dollars, sur une période de neuf mois, le projet AUBE ITY concerne six structures sanitaires du district de Zouan-Hounien. Selon les informations communiquées par Endeavour Mining, ces structures pourraient desservir jusqu'à 45 000 personnes.

Le programme ne se limite pas à la formation du personnel. Il prévoit également l'approvisionnement des centres de santé en médicaments essentiels et en fournitures médicales. L'objectif est de renforcer à la fois les compétences des soignants et les moyens disponibles pour assurer les soins.

La formation aux soins obstétricaux et néonatals d'urgence constitue un volet important de cette démarche. Elle vise à mieux préparer les professionnels à intervenir face aux complications pouvant survenir pendant la grossesse, l'accouchement ou les premiers jours de vie du nouveau-né.

Un partenariat pour améliorer l'accès aux soins

La présidente de Health Partners International Canada, Lois Brown, a salué le soutien apporté par Endeavour Mining au projet. Elle a réaffirmé la volonté de son organisation de poursuivre le travail avec les partenaires locaux afin d'améliorer l'accès aux soins pour les femmes et les enfants vivant dans la région de la mine d'Ity.

À travers AUBE ITY, les partenaires entendent ainsi contribuer au renforcement des capacités des structures sanitaires locales et à l'amélioration de la prise en charge des populations riveraines.

Cette initiative s'inscrit dans les actions de santé communautaire soutenues par Endeavour Mining dans les zones où le groupe exerce ses activités.