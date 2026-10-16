Cote d'Ivoire: Sauvegarde des éléphants - Assahoré Konan sonne la mobilisation

De plus de 3000 individus au lendemain de l'indépendance à environ 500 aujourd'hui, la population d'éléphants de Côte d'Ivoire a connu un recul alarmant. Face à cette menace, Jacques Assahoré Konan, ministre des Eaux et Forêts, a appelé à une mobilisation collective pour préserver cette espèce emblématique, symbole de l'identité nationale.

C'était le 15 octobre 2026, à l'occasion de la première édition de la Journée nationale de l'éléphant, célébrée au Zoo national d'Abidjan. Le thème retenu était : « L'Éléphant, symbole de notre patrie : agissons ensemble pour sa protection ».

Cette journée a mobilisé toutes les institutions de la République, tant le symbole est fort et catalyseur de l'énergie nationale. Ainsi, l'on a pu noter la présence des représentants du ministre-directeur de cabinet du Président de la République, un représentant du Premier ministre, Beugré Mambé, du président de l'Assemblée nationale ; de la présidente du Sénat ; du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) ; et plusieurs membres du directoire de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire.

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Braconnage et recul des forêts : les défis de la conservation

Présent sur les armoiries nationales depuis l'indépendance, l'éléphant représente bien plus qu'un emblème. Il joue un rôle essentiel dans l'équilibre des écosystèmes, notamment par la dispersion des graines et la régénération naturelle des forêts.

« Au-delà du symbole, l'éléphant joue un rôle écologique irremplaçable. Ingénieur de la forêt, il disperse les graines de nombreuses espèces végétales sur de longues distances, contribuant ainsi à la régénération naturelle de nos massifs forestiers. Il crée des clairières, entretient des points d'eau, façonne littéralement les paysages qui abritent notre biodiversité. Sa disparition ne serait pas seulement la perte d'une espèce emblématique : ce serait un bouleversement profond et durable de tout notre équilibre écologique », a énuméré le ministre.

Pourtant, sa population est passée de plusieurs milliers d'individus à environ 1 100 dans les années 1990, avant de chuter à quelque 500 selon les estimations récentes.

Selon Jacques Assahoré, ce déclin résulte premièrement du braconnage, alimenté par la demande internationale d'ivoire ; deuxièmement, de la déforestation et la conversion des terres forestières à des fins agricoles et enfin à la fragmentation des espaces qui favorise la multiplication des conflits entre l'homme et l'éléphant.

« Je le dis sans détour : si rien n'est fait, si nous n'agissons pas maintenant, collectivement et résolument, nous risquons de léguer aux générations futures un pays où l'éléphant ne subsistera plus que dans nos armoiries et nos livres d'histoire », a sombrement annoncé Jacques Assahoré.

Face à cette situation, selon lui, plusieurs mesures ont été engagées : renforcement de la surveillance des aires protégées, restauration des corridors écologiques, sensibilisation des communautés rurales et opérations de translocation d'éléphants devenus dangereux pour les populations.

La loi n° 2024-365 du 11 juin 2024 portant protection de l'éléphant en Côte d'Ivoire vient consolider le dispositif juridique, avec des sanctions contre le braconnage et le trafic d'espèces protégées.

Le ministre a toutefois souligné que la préservation de l'espèce ne saurait relever du seul département ministériel. Il a invité les communautés riveraines à participer à la conservation, notamment grâce à l'écotourisme et aux activités génératrices de revenus alternatifs.

Le secteur privé et les partenaires techniques et financiers sont également appelés à soutenir la création de sanctuaires, la restauration des habitats et la prévention des conflits homme-éléphant.

Instituée pour amplifier la sensibilisation, cette journée a vocation à devenir un rendez-vous annuel consacré au bilan des actions et à la mobilisation nationale. L'enjeu est de transmettre aux générations futures un patrimoine naturel dont la disparition compromettrait à la fois la biodiversité et une part de l'identité ivoirienne.

Tchétché Djegniné, directeur des Affaires juridiques et du Contentieux au ministère des Eaux et Forêts, a prononcé une conférence sur l'intérêt pour la nation entière de préserver cet animal.