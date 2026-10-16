Cote d'Ivoire: Éléphant - Jacques Assahoré sonne la mobilisation pour sa survie

À l'occasion de la première Journée nationale de l'éléphant, célébrée le 15 octobre au Zoo national d'Abidjan, le ministre des Eaux et Forêts a appelé à une mobilisation collective pour protéger cette espèce emblématique, dont les effectifs en Côte d'Ivoire auraient fortement diminué.

L'éléphant est bien plus qu'un animal emblématique. Présent sur les armoiries de la Côte d'Ivoire depuis l'indépendance, il représente aussi une part du patrimoine naturel du pays. Pourtant, sa survie est aujourd'hui menacée. C'est le message porté par le ministre des Eaux et Forêts, Jacques Assahoré Konan, à l'occasion de la première édition de la Journée nationale de l'éléphant, célébrée le jeudi 15 octobre 2026 au Zoo national d'Abidjan.

Placée sous le thème « L'Éléphant, symbole de notre Patrie : agissons ensemble pour sa protection », cette célébration a réuni des personnalités, des acteurs de la conservation et des élèves autour d'un objectif commun : renforcer la sauvegarde de cette espèce et préserver la biodiversité nationale.

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Dans son allocution, le ministre a rappelé que l'éléphant joue un rôle important dans l'équilibre des écosystèmes, notamment par la dispersion des graines et la régénération des forêts. Mais cette richesse naturelle subit une pression croissante. Selon les chiffres présentés lors de la cérémonie, la population d'éléphants, estimée à plus de 3 000 individus au lendemain de l'indépendance, serait aujourd'hui réduite à environ 500.

Le braconnage, la déforestation, la fragmentation des habitats naturels et les conflits entre les populations et la faune figurent parmi les principales menaces évoquées.

Renforcer la protection de l'espèce

Face à cette situation, Jacques Assahoré Konan a mis en avant les actions engagées par le gouvernement. Celles-ci comprennent le renforcement de la surveillance des aires protégées, la restauration des corridors écologiques et la prévention des conflits entre les humains et les éléphants.

Le ministre a également souligné l'importance de la loi n° 2024-365 du 11 juin 2024 portant protection de l'éléphant en Côte d'Ivoire. Pour lui, la sauvegarde de cette espèce ne peut toutefois reposer sur les seules autorités publiques. Elle nécessite l'implication des communautés riveraines, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers ainsi que des organisations de la société civile.

La dimension juridique a été abordée au cours de la conférence inaugurale. Tchétché Djegniné, directeur des Affaires juridiques et du Contentieux du ministère des Eaux et Forêts, a présenté les textes réglementaires qui encadrent la protection de l'éléphant et les instruments juridiques destinés à soutenir sa conservation.

Des pionniers du secteur honorés

La cérémonie a également été marquée par la remise de certificats de reconnaissance à des pionniers du ministère des Eaux et Forêts. Cette distinction vise à saluer leur contribution à la mise en place de la politique nationale de protection des ressources forestières et fauniques.

Parmi les récipiendaires figurait Laurent Tchagba, ministre-conseiller à la Présidence de la République.

De son côté, Youssouf Traoré, directeur du Zoo national d'Abidjan, a réaffirmé le rôle de l'établissement dans la conservation des espèces, l'éducation environnementale et la sensibilisation du public.

Avec l'instauration de cette journée nationale, la Côte d'Ivoire entend inscrire la protection de l'éléphant dans la durée et encourager une responsabilité partagée. L'enjeu est de préserver cet emblème national et de garantir sa présence dans les écosystèmes ivoiriens pour les générations futures.