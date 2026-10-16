Cote d'Ivoire: Danse contemporaine/« Les Larmes de l'océan » - Daudet Grazaï donne un corps à la tragédie de l'exil

Le danseur et musicien ivoirien, Daudet Grazaï, présente un solo de 25 minutes consacré au drame de la migration.

Vingt-cinq minutes pour raconter l'indicible. Vingt-cinq minutes pour donner une présence à celles et ceux que les routes de l'exil condamnent trop souvent à l'anonymat. Ainsi peut-on définir "Les Larmes de l'océan", la création signée Daudet Grazaï, danseur et musicien ivoirien.

Ce solo de 25 minutes, consacré au drame de la migration et joué par Daudet lui-même, sera porté sur scène le 23 octobre, à 19 heures, à l'Institut français d'Abidjan, au Plateau.

À travers le corps, le mouvement, la musique et le conte, l'artiste interroge les inégalités, la dignité humaine et la responsabilité collective face aux tragédies de l'exil.

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Ce solo s'intéresse aussi aux multiples causes de l'exode : conflits armés, précarité économique, crises politiques et absence de perspectives. Autant de réalités qui poussent des milliers de personnes à prendre la route, parfois sans le soutien de leurs proches, avec pour seule boussole, l'instinct de survie et l'espoir d'un ailleurs plus clément.

Mais le voyage peut se transformer en épreuve tragique. Sur les eaux, certains disparaissent, d'autres atteignent l'autre rive, au prix de leur identité, de leur culture et de leur dignité. À travers cette création, Daudet Grazaï entend rappeler que derrière le mot « migrant » se trouvent des êtres humains, porteurs d'histoires, de rêves et d'espérance.

Le corps comme langage universel

Pour traduire cette réalité, l'artiste mobilise un langage scénique nourri de danse, de musique, de chant et de conte. Sa démarche explore les dimensions réelles, oniriques et imaginaires du corps, envisagé comme un espace d'expression susceptible de révéler les tensions intérieures de l'être humain autant que ses rapports au monde.

Son univers artistique puise notamment dans sa culture wê, l'ouest de la Côte d'Ivoire, tout en s'enrichissant de ses expériences et de ses collaborations internationales. Au fil de ses voyages en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Australie et en Asie, le danseur a développé une approche ouverte, nourrie de différentes sensibilités et pratiques artistiques.

Cette pluralité nourrit Les Larmes de l'océan, où le corps devient un langage au-delà des frontières et des barrières linguistiques. La scène se fait ainsi espace de compassion, de dénonciation et de questionnement sur le devenir de l'humanité.

Un plaidoyer pour le vivre-ensemble

Au-delà du drame migratoire, Daudet Grazaï porte un regard critique sur les contradictions du monde contemporain. Malgré les progrès scientifiques, technologiques, médicaux et industriels, les inégalités persistent et les plus vulnérables continuent de payer un lourd tribut aux crises.

« Les hommes sont devenus cupides et ont perdu l'essentiel : vivre ensemble », déplore l'artiste, qui voit dans cette création une manière d'exprimer son indignation, mais aussi de compatir et d'interpeller les consciences.

Son engagement artistique repose sur une conviction : l'humanité est une et interdépendante. Le sort des migrants ne saurait donc être considéré comme une tragédie lointaine ou étrangère à ceux qui en sont les témoins.

Danseur, musicien et acrobate, Daudet Grazaï a fait ses premières armes en Côte d'Ivoire au sein de la compagnie Ki-Yi Mbock, auprès de Wêrê Wêrê Liking. Sa formation s'est ensuite enrichie à l'École des Sables, au Sénégal, sous la direction artistique de Germaine Acogny, avant de le conduire vers de nombreuses collaborations et tournées internationales.

Il a notamment participé, entre 2015 et 2020, au spectacle Toruk - Le premier envol, inspiré de l'univers du film Avatar et porté par le Cirque du Soleil.

Avec "Les Larmes de l'océan", l'artiste poursuit ainsi une recherche où la performance corporelle se met au service d'une interrogation sociale et humaniste.

Un solo pour faire entendre, par le mouvement, les silences de l'exil et rappeler que derrière chaque traversée se joue une question fondamentale : celle de la dignité humaine.