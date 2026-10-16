Cote d'Ivoire: Livre/Grand Prix Jean Malonga 2026 - Anges N'Dapkri consacré au Congo

La littérature ivoirienne s'offre une nouvelle lucarne sur l'échiquier international. A Brazzaville, au Congo, le 12 octobre, Anges Félix N'Dakpri, commissaire général du Salon international du livre d'Abidjan (Sila) a été primé.

Son engagement pour le rayonnement du livre et la promotion de la culture ivoirienne lui a valu le Grand prix littéraire Jean Malonga 2026 dans la catégorie Reconnaissance culturelle. Une prestigieuse distinction qui récompense ses actions en faveur du développement de l'édition, de la lecture en Afrique et du livre.

Son prix lui a été remis par le Prof. Bellarmin Étienne Iloji, directeur général du Livre et de la lecture publique, représentant Jean Claude Gakosso, ministre de la Culture, des Arts, du Patrimoine national et de l'Industrie touristique.

Selon le lauréat, ce prix constitue une récompense honorifique et symbolique majeure au Congo. Décerné dans le cadre de la Rentrée littéraire du Congo (Relico), il rend hommage à Jean Malonga, un écrivain, une figure tutélaire de la littérature congolaise et met également en relief le rôle des acteurs culturels faisant de la littérature un moyen de transmission des savoirs.

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Selon une note d'information, le promoteur du livre ivoirien, Anges N'Dakpri, a réussi à faire d'Abidjan une plaque tournante et attractive de promotion des littératures africaines. Il a exprimé sa gratitude au Président du Congo, Denis Sassou N'Guesso pour sa vision au profit des industries culturelles et créatives.

« Le prix est le fruit d'un travail d'équipe et d'efforts conjoints de valorisation de la littérature ivoirienne portés avec conviction depuis plusieurs années par Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie ainsi que Ally Coulibaly, Grand Chancelier de l'Ordre national et parrain d'honneur du Sila », a-t-il déclaré.

Au-delà de cette opportunité visant à dynamiser davantage le pont culturel entre le Congo et la Côte d'Ivoire, une alliance a été scellée entre la Rentrée littéraire du Congo et le Salon international du livre d'Abidjan. Ce, par la signature d'un accord-cadre de partenariat dédié au rayonnement croisé des littératures et au rapprochement des auteurs.