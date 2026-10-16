Soudan: Salem préside la première réunion de l'équipe nationale de négociation sur Abyei

16 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mouhyeddine Salem a présidé jeudi la première réunion de l'équipe nationale de négociation sur la région d'Abyei, en présence du membre du Conseil souverain de transition, Abdallah Yahya Ahmed, et de l'ensemble des membres de l'équipe.

La réunion s'est tenue conformément au décret n° 400 de 2026 du président du Conseil souverain de transition, relatif à la constitution de cette équipe nationale de négociation.

Les participants ont reçu un exposé sur l'évolution de la situation actuelle dans la région, ainsi que sur les développements liés à son statut, conformément aux accords et références pertinents. Ils ont également examiné le plan de travail de l'équipe et les mécanismes d'exécution des missions et compétences définies par le décret de sa création.

La réunion a insisté sur la nécessité d'intensifier les efforts et de coordonner le travail entre les membres de l'équipe, afin d'atteindre les objectifs visés et d'accomplir les missions qui lui sont confiées.

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