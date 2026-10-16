Afrique: Coupe de la Confédération - Le programme des préliminaires aller

16 Octobre 2026
Radio France Internationale

Le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération débute ce week-end. Trente-deux équipes restent dans la course pour rejoindre la phase de poules après cet ultime tour. Le champion en titre, l'Usma Alger, sera aux prises avec les Équato-guinéens de Panther FC. Les 16 équipes qualifiées à l'issue des matchs retour (23-25 octobre), disputeront la phase de groupes.

Programme et résultats

Vendredi 16 octobre

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Welwalo Adigrat (Eth)-Al Ahly Tripoli (Lby)

ZED FC (Egy)- Azam FC (Tan)

Samedi 17 octobre

Kitara FC (Oug)-Al Ahly (Egy)

Red Arrows FC (Zam)-Kaizer Chiefs (Afs)

Espérance de Zarzis (Tun)-AS Real Bamako (Mal)

AF Amadou Diallo (Ivo)-Club Sportif Sfaxien (Tun)

CD de Korhogo (Ivo)- AS FAR (Mar)

Rayon Sport (Rwa)-Black Bulls (Moz)

AS Douanes (Mau)- CR Belouizdad (Alg)

Dimanche 18 octobre

Tusker FC (Ken)-Singida Black Stars (Tan)

Durban City (Afs)- Port Louis 2000 (Mau)

DC Virunga (Rdc)- Primeiro de Agosto (Ang)

El Kanemi Warriors (Nga)- Raja Casablanca (Mar)

Kabuscorp (Ang)- AS Maniema (Rdc)

The Panthers FC (Geq)- USM Alger (Alg)

FC Diarra (Mal)- ASKO de Kara (Tog)

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