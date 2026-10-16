Somalie: Une présidentielle annoncée pour mai 2027, sur fond de profondes fractures politiques

La Somalie a fixé au 15 mai 2027 la date de sa prochaine élection présidentielle, précédée d'élections parlementaires en avril. Mais ce calendrier, annoncé dans un contexte de tensions entre le pouvoir fédéral, l'opposition et plusieurs États fédérés, ravive les désaccords sur les réformes constitutionnelles et l'avenir du système électoral.

La Somalie franchit une nouvelle étape dans son processus électoral, sans pour autant dissiper les incertitudes politiques qui l'entourent. La Commission nationale indépendante des élections et des frontières a annoncé, jeudi 15 octobre 2026, la tenue de l'élection présidentielle le 15 mai 2027, soit un mois après les élections des deux chambres du Parlement fédéral, programmées pour le 15 avril.

Présenté à la télévision publique par le président de la Commission, Abdikarim Ahmed Hassan, ce calendrier s'inscrit dans le cadre des nouvelles dispositions constitutionnelles et de la législation électorale. Il prévoit notamment le lancement de l'enregistrement des électeurs et des organisations politiques le 1er novembre 2026, la publication de la liste électorale définitive le 15 mars 2027 et l'ouverture de la campagne parlementaire dès le 27 février.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Si les autorités présentent cette annonce comme une avancée vers la consolidation des institutions démocratiques, elle intervient dans un climat de défiance persistante, marqué par de profondes divergences sur les règles du jeu électoral.

Une réforme constitutionnelle au cœur des tensions

La principale source de discorde demeure la réforme constitutionnelle adoptée en mars 2026, qui porte de quatre à cinq ans la durée des mandats présidentiel et parlementaire.

Pour le gouvernement du président Hassan Sheikh Mohamud, au pouvoir depuis 2022, cette réforme accompagne la transition vers un système électoral fondé sur le suffrage direct et la participation des partis politiques. L'objectif affiché est de rompre progressivement avec le modèle indirect, historiquement dominé par les mécanismes de représentation clanique.

Mais cette transformation institutionnelle, présentée par le pouvoir comme une modernisation démocratique, suscite une vive opposition. Plusieurs formations politiques dénoncent une modification des règles constitutionnelles sans consensus national, estimant qu'elle ouvre la voie à une prolongation contestée du mandat présidentiel.

Les autorités du Puntland et du Jubaland figurent parmi les principaux acteurs régionaux opposés au processus engagé par Mogadiscio.

L'ancien président Mohamed Abdullahi Farmaajo a critiqué un calendrier qu'il juge dépourvu de consensus politique. De son côté, l'ancien chef de l'État Sharif Sheikh Ahmed a mis en garde contre le risque de scrutins concurrents, susceptibles d'accentuer les divisions institutionnelles.

Ces prises de position illustrent les difficultés du gouvernement fédéral à fédérer les principales forces politiques autour d'un cadre électoral commun.

Le défi d'un scrutin inclusif et sécurisé

Au-delà des divergences constitutionnelles, la mise en œuvre du calendrier soulève des interrogations sur la capacité des institutions électorales à organiser un scrutin crédible et accepté à l'échelle nationale.

Le passage au suffrage direct constitue une transformation majeure pour un pays où les équilibres politiques reposent depuis plusieurs décennies sur des compromis complexes entre clans, autorités fédérales et administrations régionales.

Cette transition nécessite non seulement des dispositifs techniques et administratifs adaptés, mais également une adhésion politique suffisamment large pour éviter une nouvelle crise de légitimité.

À ces défis s'ajoute une situation sécuritaire toujours préoccupante. Le groupe armé Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda, demeure actif dans plusieurs régions du centre et du sud du pays, où ses attaques et son influence territoriale compliquent l'organisation des opérations électorales.

La sécurisation des bureaux de vote, l'enregistrement des électeurs et l'accès aux zones les plus instables constituent ainsi des obstacles majeurs à la tenue d'élections sur l'ensemble du territoire.

Une échéance décisive pour la stabilité politique

L'annonce du calendrier électoral place désormais les autorités somaliennes face à un double impératif : respecter les échéances institutionnelles tout en recherchant un compromis avec les forces politiques et les États fédérés qui contestent le processus.

Pour le gouvernement, l'enjeu est de faire progresser la transition démocratique et de renforcer la légitimité des institutions. Pour l'opposition, la priorité reste l'établissement de règles électorales consensuelles, considérées comme indispensables à la crédibilité du scrutin.

La présidentielle du 15 mai 2027 apparaît ainsi comme un test majeur pour la stabilité politique de la Somalie. Plus que la fixation d'une date, c'est la capacité des acteurs somaliens à s'entendre sur les modalités du vote qui déterminera la portée de cette échéance.

À défaut d'un compromis politique, le processus électoral pourrait devenir un nouveau facteur de confrontation, plutôt qu'une étape vers la consolidation démocratique du pays.