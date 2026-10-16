Sénégal: Sonatel - Grand succès du fractionnement de ses actions

16 Octobre 2026
Confidentiel Afrique (Dakar)

Annoncée il y'a quelques jours par le média panafricain Confidentiel Afrique, l'opération du fractionnement des actions de la Sonatel s'est avérée un franc succès. Le géant des télécommunications vient de franchir une nouvelle étape dans son histoire boursière.

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Sonatel, réunie le 08 octobre, a approuvé le fractionnement de l'action selon un ratio de 1 pour 10, ainsi que la modification corrélative des statuts.

Chaque action ancienne sera remplacée par 10 actions nouvelles. Le nombre total d'actions passera ainsi de 100 millions à 1 milliard, tandis que le capital social restera inchangé à 50 milliards de FCFA.

Cette opération vise à rendre l'action Sonatel plus accessible et à élargir la. base d'actionnaires. Elle est sans incidence sur la part détenue par chaque actionnaire dans le capital ni sur la valeur théorique totale de son portefeuille au moment du fractionnement, hors évolution du cours de bourse.

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Une dernière cotation de l'action

Cette opération s'est déroulée le vendredi 23 octobre 2026 sur la base de l'ancienne valeur nominale.

Trois jours plus tard, plus précisément le lundi 26 octobre 2026, les actionnaires ont pris part à l'ouverture du marché prise d'effet du fractionnement et sa première cotation de l'action Sonatel (SNTS) fractionnée. Chaque actionnaire recevra automatiquement 10 actions nouvelles pour chaque action ancienne détenue.

Cours de référence ajusté

Il sera communiqué par la BRVM dans un Bulletin officiel de la Côte. Le fractionnement lui sera réalisé sans frais ni formalités pour les actionnaires du géant des télécommunications.

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