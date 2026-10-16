Nigeria: Un prêtre du diocèse d'Otukpo a été enlevé

Abuja — Un autre prêtre catholique a été enlevé au Nigeria. Il s'agit du père John Inalegwu Otache, curé de la paroisse Sainte-Marguerite à Ajegbe Awume. Selon le communiqué du diocèse d'Otukpo, l'enlèvement remonte au 13 octobre. « Le père John rentrait chez lui depuis Otukpo lorsque, sur la route reliant Otobi Amejo à Ajegbe, dans la zone de gouvernement local d'Ohimini (État de Benue), il a été intercepté par ses ravisseurs », rapporte le communiqué signé par le révérend Joseph Aboyi Itodo, chancelier diocésain.

« L'Évêque du diocèse catholique d'Otukpo, Mgr Michael Ekwoyi Apochi, profondément attristé par ces événements, invite tous les fidèles du diocèse et les personnes de bonne volonté à prier pour que le père John puisse bientôt rentrer chez lui sain et sauf », poursuit le communiqué.

« Alors que les efforts visant à obtenir sa libération s'intensifient, unis de coeur et d'esprit, nous confions notre confrère le père John - ainsi que toutes les autres personnes qui, dans le pays, se trouvent encore entre les mains des ravisseurs - à l'intercession efficace de la Bienheureuse Vierge Marie, afin qu'ils puissent être bientôt libérés et rentrer sains et saufs », conclut le communiqué.

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Otukpo est située dans l'État de Benue, au centre-nord du Nigeria, et fait partie de la « Middle Belt », où les affrontements entre agriculteurs et éleveurs pour le contrôle des terres et des ressources en eau sont fréquents.

Le 29 juillet, des hommes armés avaient enlevé, dans la résidence de l'Évêque d'Otukpo, Mgr Michael Ekwoyi Apochi, le séminariste Kelvin Ochai, qui s'était échappé de la main de ses ravisseurs le 31 juillet.