Tunisie: Tunis - Tenue du 50e Congrès international d'Histoire de la médecine et de la pharmacie

16 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par Kamel Ghattas

Trente pays participeront au 50e Congrès international de la Société internationale d'Histoire de la médecine organisé à Tunis par la Société tunisienne d'Histoire de la médecine et de la pharmacie.

Le dernier congrès de cette envergure s'est tenu à Tunis en 1998, organisé par le Pr Sleim Ammar et Pr Radhi Jazi. Il s'agissait alors du trente-sixième congrès international d'Histoire de la médecine. Ce fut un succès.

C'est un honneur pour la Tunisie d'accueillir de nouveau l'élite internationale de l'Histoire de la médecine, qui a choisi Tunis pour tenir la 50e édition de son congrès, placé sous le thème «La médecine et les peuples de la Méditerranée», sous la protection de Tanit brandisant le caducée de la paix, avec en arrière-plan une image des peuples de la mer tirée d'un bas-relief de Médinet Habou (Égypte) illustrant leur bataille contre Ramsès III en 1143 av. J.-C.

C'est là que débute l'histoire de la transmission de la médecine en Méditerranée, avec un conflit opposant les peuples de la mer au peuple du Nil.

Ce projet qui met en exergue l'Histoire de la médecine tunisienne sera parrainé par l'Unesco pour notre inscription de la Médecine tunisienne au registre mémoire du monde.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.