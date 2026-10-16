Tunisie: Tunis - Tenue du 50e Congrès international d'Histoire de la médecine et de la pharmacie

Trente pays participeront au 50e Congrès international de la Société internationale d'Histoire de la médecine organisé à Tunis par la Société tunisienne d'Histoire de la médecine et de la pharmacie.

Le dernier congrès de cette envergure s'est tenu à Tunis en 1998, organisé par le Pr Sleim Ammar et Pr Radhi Jazi. Il s'agissait alors du trente-sixième congrès international d'Histoire de la médecine. Ce fut un succès.

C'est un honneur pour la Tunisie d'accueillir de nouveau l'élite internationale de l'Histoire de la médecine, qui a choisi Tunis pour tenir la 50e édition de son congrès, placé sous le thème «La médecine et les peuples de la Méditerranée», sous la protection de Tanit brandisant le caducée de la paix, avec en arrière-plan une image des peuples de la mer tirée d'un bas-relief de Médinet Habou (Égypte) illustrant leur bataille contre Ramsès III en 1143 av. J.-C.

C'est là que débute l'histoire de la transmission de la médecine en Méditerranée, avec un conflit opposant les peuples de la mer au peuple du Nil.

Ce projet qui met en exergue l'Histoire de la médecine tunisienne sera parrainé par l'Unesco pour notre inscription de la Médecine tunisienne au registre mémoire du monde.