Tunisie: Électricité - La STEG prévoit 300 MW de stockage par batteries

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) prévoit de renforcer ses capacités de production électrique, notamment par la mobilisation de nouvelles unités, l'amélioration du rendement des centrales existantes et le développement des énergies renouvelables, dans le cadre d'un plan d'urgence destiné à garantir la sécurité énergétique du pays. Plusieurs projets doivent être concrétisés à court terme, tandis qu'environ 300 mégawatts (MW) issus des énergies renouvelables devraient être intégrés au réseau avant l'été 2027.

Ces mesures ont été examinées lors d'une réunion ministérielle restreinte tenue le 9 octobre 2026, consacrée au suivi du plan d'action opérationnel des projets énergétiques à court, moyen et long termes, selon un communiqué de la STEG.

Le programme prévoit notamment l'installation de systèmes de refroidissement de l'air à l'entrée des turbines des centrales existantes, ce qui devrait permettre de dégager une capacité supplémentaire d'environ 250 MW tout en améliorant leur rendement.

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Il comprend également l'acquisition et l'installation de moteurs à gaz d'une puissance totale pouvant atteindre 200 MW, ainsi que l'acquisition et la mise en service d'une troisième turbine à gaz de 300 MW à la centrale de Borj El Amri.

Par ailleurs, la STEG prévoit de rétablir la totalité de la capacité nominale de production des centrales de Kchabta et de Mateur, soit environ 190 MW.

Des capacités de stockage par batteries

Le plan d'urgence accorde également une place importante au stockage de l'électricité. Il prévoit le déploiement d'infrastructures de stockage par batteries offrant une puissance de 300 MW et une capacité de stockage de 600 mégawattheures (MWh).

Deux projets photovoltaïques intégrant des systèmes de stockage sont également annoncés. Le premier porte sur la construction, sur le site de Beni Mhira, d'une centrale d'une puissance de 50 MW, associée à une capacité de stockage de 20 MWh.

Le second concerne la centrale de Tataouine, où une infrastructure photovoltaïque de 200 MW sera couplée à un système de stockage d'une capacité de 100 MWh.

Le programme prévoit, en outre, l'extension du parc éolien de Sidi Daoud afin d'y ajouter une capacité de production de 30 MW.

S'agissant des énergies renouvelables, environ 300 MW issus de différents projets devraient être intégrés avant l'été 2027. Cette capacité sera renforcée par une contribution supplémentaire de 40 MW provenant de la cinquième tranche du régime des autorisations, selon le communiqué.

Une réduction de la demande de 300 MW pendant les périodes de pointe

Outre le renforcement de l'offre, les autorités entendent agir sur la consommation afin de limiter les tensions sur le système électrique durant les périodes de forte demande.

Le plan prévoit ainsi des mécanismes de gestion de la demande visant à réduire celle-ci de 300 MW pendant les périodes de pointe. Il prévoit également une amélioration globale du dispositif technique de délestage électrique rotatif.

Ces mesures s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à garantir la continuité de l'approvisionnement en électricité, à améliorer l'efficacité des installations de production et à réduire le déficit énergétique ainsi que les coûts de production.

À l'ouverture de la réunion, la cheffe du gouvernement a souligné que la sécurité énergétique constitue une priorité absolue pour la Tunisie, conformément aux orientations du président de la République, Kaïs Saïed. Elle a insisté sur la nécessité de répondre à la hausse continue de la demande, tout en tenant compte des défis climatiques et des fluctuations géopolitiques affectant les marchés mondiaux de l'énergie.

Un objectif de 35 % d'électricité renouvelable en 2030

À l'issue de la réunion, la cheffe du gouvernement a appelé à accélérer la réalisation des projets présentés par la STEG et à assurer un suivi sur le terrain pour garantir le respect des objectifs fixés.

Elle a également insisté sur l'accélération des projets de production d'électricité à partir des énergies renouvelables, à travers les différents mécanismes disponibles : l'autoproduction, le régime des autorisations et celui des concessions.

L'objectif fixé à l'horizon 2030 est de porter à 35 % la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité.

Pour atteindre cette cible, les autorités prévoient également de développer le réseau électrique, de déployer les compteurs intelligents, d'accroître les capacités de stockage et de renforcer l'efficacité énergétique dans les différents secteurs économiques.

Enfin, la cheffe du gouvernement a appelé les citoyens et les entreprises à participer aux programmes de maîtrise de la consommation électrique, en particulier pendant les périodes de pointe, afin de contribuer à l'équilibre du système électrique national.