Tunisie: Le SNJT réaffirme sa solidarité avec les journalistes palestiniens

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a réaffirmé son soutien « total et indéfectible » à la lutte du peuple palestinien et sa solidarité avec les journalistes victimes des forces sionistes.

Dans une motion sur la Palestine, publié, jeudi, quelques jours après la clôture des travaux du 7e congrès du SNJT et le 29e de la profession, le syndicat réitère son appel à la mobilisation internationale pour défendre leur droit à exercer leur métier librement et en toute sécurité.

Les journalistes tunisiens expriment, dans ce sens, leur solidarité avec leurs confrères palestiniens engagés dans la dénonciation des crimes de l'occupation et la lutte contre le blocus médiatique, ainsi qu'avec les familles des martyrs et des victimes.

Depuis le début de l'offensive sioniste contre la bande de Gaza, le 7 octobre 2023, quelque 74.243 Palestiniens ont été tués, dont 263 journalistes et professionnels des médias, selon les chiffres mentionnés dans le texte de la motion.

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Le syndicat réaffirme, également, son soutien aux journalistes palestiniens blessés ou détenus dans les prisons de l'occupation sioniste, tout en condamnant les violations et crimes commis à leur encontre. Il appelle les organisations internationales, les structures professionnelles et les syndicats de journalistes à intensifier leurs efforts pour défendre ces derniers, documenter les violations dont ils sont victimes et garantir leur droit à exercer leur métier librement.

Les journalistes tunisiens réitèrent, par ailleurs, leur attachement au droit du peuple palestinien à la liberté et à la résistance contre l'occupation et le racisme, outre le droit au retour des réfugiés dispersés à travers le monde. Ils rejettent, aussi, toute tentative de déplacement forcé de la population palestinienne.

La motion exprime, également, le soutien du syndicat aux initiatives menées à travers le monde en vue de traduire les criminels de guerre en justice, de dénoncer les violations commises contre le peuple palestinien et de mettre en lumière les responsabilités des parties impliquées ou complices du génocide des Palestiniens.