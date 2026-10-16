Tunisie: Sousse - Une unité d'oxygénothérapie hyperbare de 7 millions de dinars bientôt opérationnelle

La direction générale du CHU Sahloul (Sousse) a annoncé que le coût du projet de réalisation d'une unité d'oxygénothérapie hyperbare (oxygène comprimé) est estimé à 7 millions de dinars, précisant que l'installation de cette unité, qui sera la première du genre au sein du système de santé national, sera bientôt achevée.

Dans un communiqué, la direction générale de l'hôpital a indiqué que les travaux initiaux liés à la construction et à l'aménagement étaient achevés, confirmant qu'à partir de la semaine prochaine, une équipe technique allemande spécialisée serait accueillie pour superviser l'installation du réservoir principal et du reste des équipements techniques de pointe, dont le poids total dépasse les 30 tonnes.

Le communiqué précise que ce projet s'inscrit dans le cadre d'une vision stratégique globale du ministère de la Santé visant à moderniser le système de soins public, à développer des services médicaux de qualité et à renforcer les capacités des établissements hospitaliers à répondre aux besoins de santé spécialisés.