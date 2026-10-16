Tunisie: La Marsa - Sept suspects arrêtés dans une affaire de trafic de drogue

Les agents de la brigade de la police judiciaire de La Marsa ont arrêté sept personnes soupçonnées d'implication dans le trafic de stupéfiants dans la banlieue nord de Tunis, à la suite d'informations faisant état de leurs activités suspectes.

Selon les premiers éléments de l'enquête, des opérations de surveillance et des investigations ont permis aux unités sécuritaires d'identifier les suspects et de localiser leurs lieux d'activité.

L'opération a abouti à la saisie de plusieurs produits stupéfiants, notamment des comprimés psychotropes et de la cocaïne, ainsi que d'une somme d'environ 3 000 dinars, soupçonnée de provenir du trafic de drogue.

Les forces de sécurité ont également saisi une moto et une voiture qui auraient été utilisées pour transporter et distribuer les stupéfiants dans la région.

Après consultation du ministère public, celui-ci a ordonné le placement en garde à vue des sept suspects pour "constitution d'une entente criminelle en vue du trafic de stupéfiants", dans l'attente de la poursuite des investigations et des procédures judiciaires.