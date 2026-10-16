Tunisie: CSS - Mohamed Kouki revient - D'emblée dans le vif du sujet

Ravi d'avoir repris les manettes, Mohamed Kouki est, toutefois, devant la lourde tâche de relever les divers challenges, à commencer par le déplacement en Côte d'Ivoire.

Les choses sont allées très vite au CSS car le temps pressait. La page Nabil Kouki a été rapidement tournée. Tout comme celle du directeur sportif Tarek Salem qui a préféré partir et de Abdelkrim Nafti pas reconduit dans le nouveau staff avec le retour de Raed Barhoumi comme adjoint.

À la veille d'un match important en Coupe de la CAF, le porte-parole du CSS, Ahmed Jebir, est monté au créneau dans une conférence de presse pour tenter, dans un souci d'apaisement, de calmer les esprits et de mettre les points sur «i». Première clarification : « La décision de se séparer de Nabil Kouki était à l'étude depuis le match aller du premier tour préliminaire de la Coupe de la CAF contre Shooting Stars Sports Club. Il y a eu un sentiment de déception du fait de la très mauvaise prestation et tout le monde, à commencer par Tarek Salem lui-même, était convaincu de la nécessité d'un changement». Ahmed Jebir a ajouté que « le sursaut lors du match retour qui a assuré la qualification au 2e tour n'a fait que reculer l'échéance et le timing du départ de Nabil Kouki et que le naufrage tactique contre le PSS a été la goutte qui a fait déborder le vase».

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Il a, en outre, reconnu « qu'il y a eu un différend et des divergences de vues sur le successeur de Nabil Kouki. Après l'échec des contacts avec Imed Ben Younes et Hamadi Daou, les seuls techniciens approchés par le bureau directeur, la seule option logique pour le bien de l'équipe était le rappel de Mohamed Kouki à la barre. L'avis de confier la tâche au technicien qui connaît le plus et le mieux le groupe actuel a donc prévalu».

Un discours musclé

Comme première réponse à cette confiance renouvelée en lui, Mohamed Kouki a marqué sa réapparition par un message fort aux joueurs avant la séance d'entraînement et le départ pour Abidjan. «Oubliez qu'il y a un match retour», a-t-il martelé, précisant que « la qualification pour la phase de groupes dépendra largement du résultat de la rude empoignade dans le fief de l'adversaire. Nous devons aborder ce premier round avec les Ivoiriens gonflés à bloc avec l'esprit d'un commando», a-t-il insisté.

Pour ce premier match d'une grande importance, il a fait appel à 24 joueurs. Trois gardiens de but ( Dahmen, Hallaoui et Jamia ) et sept joueurs dans chaque compartiment. Mâaloul, Mathlouthi, Mondeko, Habchia, Derbeli, Mhadhebi et Ben Ali en défense.

Hasamadou, Mbé, Mutebi, Mutyaba, Sghaier, Absi et Trabelsi comme milieux. Ben Ncir, Trayi, Belwafi, Ogbole, Loulendo, Dhouib et Diarra en attaque. Soit le meilleur de l'effectif auquel ne manquent que Baccar et Rahmani, blessés. Conscient qu'une qualification à la phase de groupes de la Coupe de la CAF est le meilleur tremplin au CSS pour revenir dans le bain, Mohamed Kouki cherchera, par un résultat probant à Abidjan, un électrochoc puissant afin d'attaquer les autres défis qui sont sur sa route dans une ambiance sereine et de confiance. Pas de répit pour lui avec deux classicos poids lourds après ce deuxième tour: L'Espérance le 29 octobre à Sfax et l'Étoile à Sousse trois jours après.