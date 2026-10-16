Tunisie/Congo-Kinshasa: TP Mazembe - Club Africain - Où suivre le match en direct ?

16 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF), entre le Club Africain et le TP Mazembe, sera retransmis exclusivement sur la plateforme tunisienne Diwan Sport, à la suite d'un accord conclu entre les deux parties, a annoncé le club congolais.

La rencontre est programmée samedi 17 octobre 2026 à 14 heures, heure tunisienne.

Selon les informations communiquées, cet accord intervient au terme de plusieurs jours de négociations, qui ont permis à Diwan Sport d'obtenir les droits de retransmission de cette confrontation.

La diffusion du match avait suscité des discussions, le TP Mazembe, détenteur initial des droits, n'ayant pas envisagé dans un premier temps de les céder. Cette position s'expliquait notamment par le fait que la compétition n'avait pas encore atteint la phase de groupes.

L'accord conclu permet désormais de clarifier les modalités de retransmission de la rencontre. Les supporters des deux clubs, en Tunisie, en République démocratique du Congo et ailleurs dans le monde, pourront suivre le match sur la plateforme Diwan Sport.

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