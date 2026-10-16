Tunisie: Drogue - Des femmes au volant pour tromper la vigilance des policiers à Tunis

La brigade de la police judiciaire de Bardo a démantelé un réseau criminel spécialisé dans le trafic de stupéfiants, actif entre les quartiers de Bardo et de Khaznadar, selon des informations publiées le vendredi 16 octobre 2026.

Les premières investigations ont révélé que les membres présumés du réseau auraient eu recours à une méthode visant à échapper aux soupçons et aux contrôles des forces de sécurité. Ils auraient notamment utilisé des femmes pour transporter des quantités de drogue à bord de voitures particulières, afin de réduire les risques de contrôle lors de leurs déplacements.

L'opération policière a permis la saisie d'importantes quantités de cannabis, "zatla", ainsi que du véhicule utilisé pour le transport et la distribution de la drogue.

Tous les suspects impliqués dans cette affaire ont été arrêtés et mis à la disposition de la justice pour la poursuite des investigations et l'accomplissement des procédures légales nécessaires, en attendant leur comparution devant les autorités judiciaires.